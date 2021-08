METEO – Fine agosto ed inizio settembre ancora senza CALDO e con PIOGGE su alcune regioni. La TENDENZA

Nell’inizio della prossima settimana, stando agli ultimi aggiornamenti del modello americano GFS, la vasta circolazione depressionaria rimane ancora attiva sull’Europa centro-orientale, per venire poi agganciata da una depressione a nord della Scandinavia e nella giornata di mercoledì si va ad espandere su Penisola Balcanica ed Europa orientale. Sull’Italia questo porterà clima ancora piacevole, senza cado in eccesso e con piogge e temporali pomeridiani su Alpi e Appennini . Tra le giornate di martedì e mercoledì possibili piogge e temporali al Nord-Est e sui settori adriatici. Vediamo ora la tendenza meteo per la seconda parte della settimana.

Tendenza meteo per la seconda parte della prossima settimana

Stando sempre agli ultimi aggiornamenti del modello americano GFS, nella seconda parte della settimana sulla Penisola Italiana arriverebbero correnti zonali in quota che, specie durante il weekend, porterebbero acquazzoni e temporali sparsi su tutta l’Italia. Dal punto di vista termico le temperature si porterebbero in linea con quelle del periodo e il caldo intenso verrebbe lasciato lontano. Mancando ancora molto tempo ricordiamo che si tratta di una tendenza e per questo non entriamo nei dettagli e vi invitiamo a seguire i prossimi aggiornamenti che troverete sul nostro sito internet.