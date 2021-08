METEO – ITALIA presa in OSTAGGIO dal MALTEMPO con PIOGGE e TEMPORALI fino a inizio SETTEMBRE

Maltempo in alcuni casi accompagnato da clima autunnale

Il nuovo e ulteriore impulso perturbato di natura nordatlantica ha causato anche nella giornata odierna condizioni meteo di maltempo. Tuttavia, in alcuni casi piogge e temporali sono stati accompagnati da un importante calo delle temperature, con le colonnine di mercurio che hanno raggiunto e superato di poco i +20°C persino in pianura in Umbria e Marche. Temperature che comunque sono calate in tutto il centro-nord (fatta eccezione per il nordovest), con valori che difficilmente hanno superato i +25°C.

Prossime ore rapido, ma temporaneo miglioramento

Il maltempo ha colpito principalmente le aree dove le temperature massime registrate sono risultate più basse e dunque in Umbria e Marche. Ciò premesso non sono mancate isolati o sparsi rovesci o temporali sul resto del centro-nord, con il ritorno della neve sulle Alpi nordorientali a quote comunque superiori ai 2.000 metri. Nelle prossime ore si andrà verso un miglioramento a causa dello spostamento dell’instabilità verso est e dunque in mare aperto, ma si tratterà di un miglioramento solo temporaneo (e per giunta condizionato da residui e isolati rovesci o temporali sul medio-basso versante adriatico).

Italia ostaggio del maltempo nei prossimi giorni

La nostra Penisola rimarrà ostaggio delle correnti perturbate anche nei prossimi giorni stando a quanto si prospetta dai principali centri di calcolo. L’afflusso di correnti più fresche e instabili di natura nordatlantica continueranno a mantenere terreno fertile per lo sviluppo e la formazione di temporali, soprattutto nelle ore pomeridiane. Tali fenomeni saranno però spesso isolati o al più sparsi con clima che si manterrà generalmente più fresco. E questo fino all’inizio di settembre, come vedremo nel prossimo paragrafo.

CONTINUA A LEGGERE.