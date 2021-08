METEO – Un NUBIFRAGIO si INFRANGE in alcuni quartieri di Roma provocando DISAGI e ALLAGAMENTI

Il maltempo non molla l’Italia

E’ ormai da diversi giorni che assistiamo a condizioni meteo tendenzialmente perturbate sulla nostra Penisola e in particolare nella giornata odierna un ulteriore impulso instabile di natura nordatlantica ha causato un generale calo delle temperature, con massime addirittura intorno ai +20°C o poco superiori in alcune zone di pianura di Marche e Umbria, laddove il maltempo ha colpito in maniera più diffusa e persistente. Tuttavia piogge e temporali localizzati o sparsi hanno interessato diverse aree del centro-nord.

Prossimi giorni Italia nella trappola del maltempo

Tale situazione volta al maltempo troverà sostanziale conferma nel corso dei prossimi giorni con il continuo fluire di correnti più fresche e instabili nel Mediterraneo centrale e nella nostra Penisola e la conseguente formazione di rovesci o temporali isolati o al più sparsi. Questa è una tendenza che si protrarrà fino ad almeno i primi giorni di settembre, quando l’Anticiclone tenterà di riprendere il controllo di tutto o parte dello stivale.

Nubifragio si abbatte sulla Capitale nel primo pomeriggio odierno

Nel primissimo pomeriggio odierno una cella temporalesca si è generata sulle aree nordoccidentali della Capitale, per poi andare a colpire i quartieri est/nordest di Roma stessa. I rovesci, anche intensi, sono durati circa una quindicina di minuti e non hanno mancato comunque di portare disagi e allagamenti, come vedremo nel prossimo paragrafo. A seguire il tempo è comunque migliorato persino con schiarite e tutt’ora le condizioni meteo risultano relativamente stabili. PER I DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DI ROMA, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.

