Meteo – Fine Primavera anomalo, con temporali pomeridiani a più riprese in Italia

Condizioni meteo in Italia

Salve cari lettori del Centro Meteo Italiano! Mese di Maggio agli sgoccioli, con una situazione sinottica che vede l’avvicinamento di una goccia fredda dalla Scandinavia verso l’Europa centrale; questo determinerà un peggioramento delle condizioni meteo al nord, ed il reiterarsi di instabilità pomeridiana sui rilievi della nostra penisola. Ma ormai occhi puntati sull’arrivo di giugno, primo mese dell’estate. Vediamo intanto le previsioni meteo per oggi.

Previsioni meteo per oggi

Meteo oggi – Queste le previsioni meteo per oggi 24 Maggio: Al Nord: Al mattino tempo stabile con cieli per lo più sereni o poco nuvolosi, salvo delle piogge sulle Alpi centro-orientali. Al pomeriggio instabilità in aumento con acquazzoni e temporali sparsi su Alpi e Appennini con sconfinamenti verso le pianure specie al Nord-Ovest. In serata ancora piogge e temporali sparsi, più asciutto su Liguria e settori adriatici. Al Centro: Al mattino tempo stabile con cieli per lo più soleggiati su tutte le regioni. Al pomeriggio instabilità in aumento con acquazzoni e temporali sparsi, più asciutto sui settori costieri. In serata tempo nuovamente asciutto con ampie schiarite, salvo residue piogge tra Lazio e Abruzzo. Al Sud e sulle Isole: Al mattino tempo stabile con prevalenza di cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio instabilità in aumento con acquazzoni e temporali sui settori interni. In serata tempo in miglioramento con cieli sereni o poco nuvolosi, salvo residui fenomeni sulla Sardegna.

Seconda parte della settimana con ancora temporali pomeridiani

Tendenza meteo – Nel corso dei prossimi giorni avremo sicuramente un clima più caldo ma senza eccessi, temperature infatti che andranno solo localmente sopra i +25/26 gradi. L’instabilità resterà pero protagonista con acquazzoni e temporali che tra oggi e domani risulteranno più intensi soprattutto sulle regioni del Nord, in particolare al Nord-Ovest. Fenomeni che non mancheranno comunque anche nelle zone interne del Centro-Sud almeno fino al weekend. Vediamo infine la tendenza per gli ultimi giorni del mese di Maggio.

CONTINUA A LEGGERE​

Ipotesi maltempo per gli ultimissimi giorni del mese di Maggio

Alta pressione che anche nell’ultimo weekend del mese non riuscirà a garantire condizioni meteo stabili in Italia. Avremo infatti sicuramente più sole ma con formazione di acquazzoni e temporali nel corso delle ore pomeridiane. Per la fine di maggio ecco che i principali modelli mostrano una circolazione depressionaria con aria fredda in quota staccarsi sulla Scandinavia e muoversi verso l’Europa centro-occidentale. Condizioni meteo che potrebbero risultare più instabili per gli ultimi giorni di maggio con temporali diffusi, temperature nella norma almeno fino all’inizio di giugno.

Non dimenticate di iscrivervi al nostro canale Youtube!

Seguite, come sempre, tutti i prossimi aggiornamenti sull’evoluzione della situazione meteo sull’Italia nelle prossime ore e nei prossimi giorni sia sul nostro sito che sul nostro canale Youtube, dove vi invitiamo ad iscrivervi.