Meteo – Flusso perturbato porta maltempo con piogge e temporali in Italia, la Protezione Civile diffonde l’allerta: ecco dove

Rovesci e plausibili temporali colpiranno l’Italia in serata

L’avanzamento di un cavo perturbato di origine atlantica sta attivando un flusso di correnti umide all’interno del bacino del Mediterraneo, che stanno provocando condizioni di maltempo sui settori più occidentali del Paese. In serata piogge e rovesci anche localmente intensi continueranno ad azionarsi sulle aree nordoccidentali (specie Piemonte) e trapanese, dove i fenomeni potranno essere accompagnati anche da attività elettrica. Un miglioramento attende invece la Sardegna dopo i nuclei di maltempo che l’hanno caratterizzata quest’oggi.

Domani ancora piogge e possibili temporali, anche localmente intensi

Nella giornata di domani lunedì 10 ottobre tale flusso di correnti perturbate causerà un ulteriore estensione del maltempo, che andrà colpendo nelle prime ore della notte il medio Tirreno, con fenomeni localmente anche intensi e possibilmente accompagnati da attività elettrica. Il resto della giornata vedrà coinvolte dall’instabilità il sud, in particolare Sicilia, Calabria e Puglia meridionale, ma anche i settori più interni del centro nel pomeriggio. Tempo invece relativamente più stabile al nord, dopo qualche residuale rovescio nella notte al nordovest e fatta eccezione per qualche isolato rovescio o temporale plausibile in Emilia, Appennino Tosco-Emiliano e immediate adiacenze. In sostanza, sarà il nordest a rimanere maggiormente al riparo dalle precipitazioni.

Ecco il bollettino della Protezione Civile

Riassunto brevemente il quadro meteorologico attuale e delle prossime ore, vi riportiamo il bollettino di vigilanza meteorologica emesso oggi dalla Protezione Civile e valido per domani (fonte: Sito del Dipartimento della Protezione Civile – Presidenza del Consiglio dei Ministri): Precipitazioni: da sparse a diffuse, a prevalente carattere di rovescio o temporale specie nella prima parte della giornata, su Campania, arcipelago pontino, Puglia settentrionale e settori settentrionali e occidentali della Basilicata, con quantitativi cumulati generalmente moderati; sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sui restanti settori di Basilicata e Puglia e su Toscana meridionale e orientale, Umbria, settori appenninici e settentrionali delle Marche, settori settentrionali e meridionali del Lazio, Molise, Sardegna, settori meridionali della Sicilia e sulla Calabria, con quantitativi cumulati puntualmente moderati; da isolate a sparse, localmente anche a carattere di rovescio o temporale, sui restanti settori del Centro-Sud e su Valle d’Aosta, Piemonte, settori alpini, prealpini e di pianura occidentale della Lombardia, Liguria ed Emilia-Romagna, con quantitativi cumulati generalmente deboli, fino a puntualmente moderati su Piemonte settentrionale, settori di pianura della Lombardia occidentale, Liguria ed Emilia occidentale. Visibilità: nessun fenomeno significativo. Temperature: massime in calo anche sensibile su Campania, Basilicata e Puglia centro-settentrionale. Venti: localmente forti dai quadranti meridionali su Puglia meridionale e settori ionici. Mari: localmente molto mosso l’Adriatico meridionale al largo e localmente lo Ionio in prossimità delle coste pugliese.

CONTINUA A LEGGERE.

Allerta gialla, ecco dove

Per la giornata di domani, Lunedì 10 ottobre 2022:

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO IDRAULICO / ALLERTA GIALLA:

Calabria: Versante Jonico Meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale

Marche: Marc-4

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA GIALLA:

Basilicata: Basi-B, Basi-E2, Basi-A2, Basi-E1, Basi-A1, Basi-D, Basi-C

Calabria: Versante Jonico Meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale

Emilia Romagna: Costa ferrarese, Pianura ferrarese di Po e Po di volano, Montagna emiliana centrale, Pianura piacentino-parmense, Bassa collina piacentino-parmense, Montagna piacentino-parmense, Collina emiliana centrale, Pianura modenese di Secchia e Panaro, Pianura reggiana di Enza e Crostolo, Alta collina piacentino-parmense, Pianura bolognese di Reno e suoi affluenti, Collina bolognese, Montagna bolognese, Costa romagnola, Bassa collina e pianura romagnola, Alta collina romagnola, Pianura reggiana di Po, Montagna romagnola

Lazio: Aniene, Bacini Costieri Sud, Bacino del Liri, Bacino Medio Tevere, Appennino di Rieti, Bacini Costieri Nord, Bacini di Roma

Marche: Marc-2, Marc-1, Marc-5, Marc-4, Marc-3

Molise: Frentani – Sannio – Matese, Litoranea, Alto Volturno – Medio Sangro

Puglia: Basso Fortore, Tavoliere – bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, Gargano e Tremiti, Basso Ofanto, Sub-Appennino Dauno, Puglia Centrale Adriatica, Bacini del Lato e del Lenne, Puglia Centrale Bradanica, Salento

Sicilia: Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Centro-Meridionale e isole Pelagie, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Nord-Orientale, versante ionico, Bacino del Fiume Simeto, Sud-Orientale, versante ionico

Toscana: Fiora e Albegna-Costa e Giglio, Ombrone Gr-Medio, Arno-Costa, Isole, Etruria-Costa Sud, Etruria-Costa Nord, Etruria, Fiora e Albegna, Ombrone Gr-Costa

Umbria: Chiani – Paglia, Trasimeno – Nestore, Nera – Corno, Chiascio – Topino, Medio Tevere, Alto Tevere

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA GIALLA:

Basilicata: Basi-A1

Calabria: Versante Jonico Meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale

Campania: Piana Sele e Alto Cilento, Basso Cilento, Tanagro, Tusciano e Alto Sele, Alta Irpinia e Sannio, Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini, Alto Volturno e Matese, Piana campana, Napoli, Isole e Area vesuviana

Emilia Romagna: Montagna emiliana centrale, Bassa collina piacentino-parmense, Montagna piacentino-parmense, Collina emiliana centrale, Alta collina piacentino-parmense, Collina bolognese, Montagna bolognese, Bassa collina e pianura romagnola, Alta collina romagnola, Montagna romagnola

Lazio: Aniene, Bacini Costieri Sud, Bacino del Liri, Bacino Medio Tevere, Appennino di Rieti, Bacini Costieri Nord, Bacini di Roma

Marche: Marc-2, Marc-1, Marc-4, Marc-3

Molise: Frentani – Sannio – Matese, Litoranea, Alto Volturno – Medio Sangro

Puglia: Basso Fortore, Tavoliere – bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, Gargano e Tremiti, Basso Ofanto, Sub-Appennino Dauno, Puglia Centrale Adriatica, Bacini del Lato e del Lenne, Puglia Centrale Bradanica, Salento

Sicilia: Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Centro-Meridionale e isole Pelagie, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Nord-Orientale, versante ionico, Bacino del Fiume Simeto, Sud-Orientale, versante ionico

Toscana: Fiora e Albegna-Costa e Giglio, Ombrone Gr-Medio, Arno-Costa, Isole, Etruria-Costa Sud, Etruria-Costa Nord, Etruria, Fiora e Albegna, Ombrone Gr-Costa.

Non dimenticate di iscrivervi al nostro canale Youtube!

Seguite, come sempre, tutti i prossimi aggiornamenti sull’evoluzione della situazione meteo sull’Italia per le prossime ore e i prossimi giorni sia sul nostro sito che sul nostro canale Youtube, dove vi invitiamo ad iscrivervi.