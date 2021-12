METEO – Focus MALTEMPO d’inizio INVERNO, con NUBIFRAGI e nuove NEVICATE in ITALIA

Inizia l’inverno meteorologico

Buongiorno cari lettori del Centro Meteo Italiano! Si avvia l’inverno meteorologico dopo un mese di novembre che è risultato particolarmente piovoso ma allo stesso tempo mite in Italia. Ad oggi siamo alle prese con un nuovo peggioramento che apporterà maltempo specialmente dalle ore serali sul nostro territorio, investendo dapprima le regioni Tirreniche. Entriamo nel dettaglio.

Maltempo in avvio dalla giornata odierna

Meteo oggi – Nel corso della giornata odierna assisteremo ad un progressivo peggioramento delle condizioni meteo in Italia con precipitazioni sparse su Liguria, Toscana, Lazio, Campania e Sardegna specie al pomeriggio. In serata i fenomeni risulteranno più intensi sullo Spezzino, con neve che cadrà nuovamente in Appennino dai 1700-1800 metri. Calo della quota neve sulle Alpi dove invece le precipitazioni nevose si andranno a posare dai 1000 metri. Quota neve che subirà un ulteriore calo nel fine settimana, quando sembra confermato un nuovo impulso freddo. Ma entriamo nel dettaglio.

Nuova incursione artica nel weekend

Il primo fine settimana di dicembre sarà caratterizzato dall’arrivo di un affondo freddo: una vasta circolazione depressionaria proveniente dal mare del nord, tra sabato e domenica dispenserà maltempo invernale sull’Italia, con un peggioramento che si paleserà dapprima sulle regioni settentrionali. Temperature dunque previste in calo e nuove nevicate in montagna, in Appennino ma anche a quote collinari al nord. Per i dettagli vi invitiamo a seguire i nostri prossimi aggiornamenti meteo, nel frattempo vediamo quanto accadrà domani!

