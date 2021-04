METEO – FOCUS NEVE a bassa quota per il mese di APRILE. Saremo nella morsa del MALTEMPO ancora a lungo.

Situazione meteo in Italia

Buon pomeriggio cari lettori del Centro Meteo Italiano! Per oggi le condizioni del tempo risultano parzialmente stabili, grazie alla dislocazione della saccatura che ci ha interessato nei giorni scorsi, che sta interessando i paesi dell’est Europa. Osservando l’ultimo scatto satellitare, si può osservare un campo di alta pressione che abbraccia l’Europa settentrionale, posizionato tra Scandinavia e Gran Bretagna. Spostandoci a nord ovest del continente Africano, si trova una zona di bassa pressione che ridurrà le possibilità di anticicloni vasti ed estesi sull’Italia. Vediamo quale sarà l’evoluzione per i prossimi giorni!

Settimana dai connotati poco Primaverili, ecco cosa accadrà

Tra domani ed il fine settimana, una goccia fredda in quota andrà a tuffarsi sul Mediterraneo occidentale, causando la risalita di un minimo di bassa pressione. In questo frangente saranno le regioni del sud Italia ad essere interessate maggiormente dalle precipitazioni; già da domani le piogge si concentreranno tra la sera e la nottata sulle Isole Maggiori; non si escludono anche locali disagi a sud della Sardegna dove potranno cadere ingenti quantitativi di pioggia. Anche nel fine settimana le stesse Isole saranno bersagliate dalle piogge, così come le regioni centrali, mentre al nord Italia il tempo risulterà più clemente. Eccezion fatta per domani in cui torneranno le nevicate anche a quote relativamente basse per il periodo. Ecco dove!

Nevicate in arrivo in Italia, tutti i dettagli

Nel corso della giornata di domani, la neve farà ulteriormente ritorno sulle Alpi ed in Appennino: già dalle ore mattutine avremo precipitazioni a causa degli impulsi d’aria atlantica, con fenomeni che si potranno manifestare dai 600 agli 800 metri di quota. Nel corso delle ore pomeridiane, sarà favorito lo sviluppo di rovesci pomeridiani, con nevicate anche copiose al di sopra dei 900 metri di quota. Sull’Appennino si potranno manifestare tra i 900 ed i 1300 metri, tra Toscana, Umbria, Marche, Lazio e Molise. I fenomeni nevosi potranno persistere sul nord-ovest anche nelle ore notturne. Andiamo a vedere quale sarà l’evoluzione per il medio lungo termine, che mostra un rientro nella norma delle temperature!