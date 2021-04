METEO – Tendenza a lungo termine con INSTABILITA’ fino a metà prossima SETTIMANA. Possibile rimonta dell’ALTA PRESSIONE nel seguito

Tempo leggermente più stabile

Salve e ben ritrovati amici del Centro Meteo Italiano. Il tempo è leggermente migliorato sulla penisola italiana rispetto ai giorni scorsi, grazie al fatto che la saccatura si è ora spostata sulla penisola balcanica. Sull’Europa settentrionale troviamo un vasto campo di alta pressione tra le Isole Britanniche e la Scandinavia, mentre in quota una goccia fredda è diretta dalla Germania verso l’Italia. Guardando più sud, troviamo un minimo di pressione al suolo sul continente africano nord-occidentale che è diretto verso ovest nord-ovest. In una tale configurazione barica il tempo rimarrà ancora instabile sulla nostra penisola, con nubi in cielo e possibili piovaschi. Andiamo quindi a vedere le previsioni meteo sull’Italia per i prossimi giorni.

Meteo Italia, breve miglioramento

Come appena accennato, nella giornata odierna assisteremo ad un breve miglioramento delle condizioni meteo con un’atmosfera però ancora instabile. Infatti nel pomeriggio avremo nuvolosità diffusa a sviluppo locale, con piogge sparse in Liguria e Piemonte anche sotto forma di rovescio e temporale. Neve sulle Alpi centro-occidentali al di sopra dei 1200 metri. Possibili precipitazioni isolate sui settori pedemontani del centro-nord, con fiocchi fino alla bassa montagna.

Meteo Italia, graduale peggioramento in arrivo verso il weekend

Nel corso delle ore, la goccia fredda, dopo aver impattato sull’arco alpino andrà a tuffarsi sul Mediterraneo occidentale, mentre sul suo bacino meridionale è in risalita un minimo dal nord-africa. Quindi una nuova fase di maltempo colpirà l’Italia durante il weekend, ma a differenza di quello appena trascorso, saranno le regioni meridionali quelle più colpite, con le Isole Maggiori in particolare. Già dalla giornata di domani avremo piogge sparse tutta la penisola e piogge intense sulla Sicilia, con rovesci e temporali. Durante il weekend il maltempo colpirà le Isole Maggiori a più riprese con piogge intense e acquazzoni, mentre sul resto della penisola avremo piogge sparse. Piogge più intense sono previste sulle regioni centrali nella giornata di domenica. Le temperature rimarranno sotto la media del periodo.