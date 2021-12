METEO – Focus NEVE per l’IMMACOLATA, attesa in PIANURA anche su TORINO e MILANO, le PREVISIONI

Condizioni meteo in Italia

Salve cari amici del Centro Meteo Italiano! Per l’inizio di questa seconda settimana di dicembre il maltempo si sta progressivamente spostando sulle regioni del centro-sud, dove insisteranno precipitazioni e nuvolosità. L’inverno sembra aver fatto la voce grossa anche nel corso del fine settimana, con nevicate che si sono spinte fino a quote di bassa montagna specie in Appennino. La situazione barica vede un minimo di bassa pressione posizionato di fronte alle coste Tirreniche che raggiunge valori fino a 1000 hPa. Aria fredda dunque richiamata sulle regioni adriatiche dove saranno possibili fenomeni nel corso della giornata. Vediamo di seguito quanto accadrà in giornata nel dettaglio!

Residuo maltempo al centro-sud quest’oggi con neve a bassa quota

Meteo lunedì – Il vortice depressionario dispenserà maltempo sul medio e basso versante Adriatico, con nuvolosità che abbandonerà progressivamente le regioni del centro. Attese nevicate fino a 600-800 metri sull’Appennino centrale tra Lazio e Abruzzo; saranno inoltre possibili fenomeni nevosi anche sull’Appennino meridionale fino a 1000-1200 metri. Le precipitazioni in serata si trasferiranno al meridione, coinvolgendo Molise, Puglia, Calabria e Sicilia. Nevicate ancora possibili fino alla notte intorno ai 1000 metri. Dopo un breve stallo meteorologico, da mercoledì nuovo peggioramento in arrivo, che vedrà fenomeni anche a carattere temporalesco e nubifragi su alcuni settori.

Acquazzoni e temporali tra mercoledì e giovedì: come inizierà l’Immacolata

Sebbene la giornata di mercoledì come anticipato sarà propizia per la neve a bassa quota al settentrione, non mancheranno le precipitazioni sulle regioni del centro-sud. Proprio tra il pomeriggio e la sera dell’Immacolata è atteso un intenso transito di precipitazioni associato al fronte freddo in transito. Possibili fenomeni intensi tra Toscana e Lazio con quota neve in rapida discesa dapprima a quote di alta montagna per poi lambire i 1000 metri di quota nelle ore notturne e nelle prime ore di giovedì. Vi daremo maggiori aggiornamenti meteo, con l’avvento dei prossimi run modellistici. Intanto vediamo quali potrebbero essere le città imbiancate dalla neve per l’Immacolata.

CONTINUA A LEGGERE​