METEO ITALIA: scatta l’ora della NEVE in pianura, maltempo invernale con clima freddo almeno fino al weekend

Prossime ore con residue precipitazioni al Sud e clima freddo, migliora altrove

Settimana che inizia con un vortice depressionario posizionato sulle regioni del Sud Italia e che porta ancora condizioni meteo instabili o perturbate. In mattinata ancora piogge e temporali sparsi soprattutto su medio versante Adriatico e regioni meridionali. Entro il pomeriggio tempo per lo più asciutto al Nord e su medio tirreno con ampi spazi di sereno. Miglioramento meteo atteso su tutta la Penisola entro la sera con residue piogge solo su Calabria e Sicilia. Nuovo peggioramento in vista a seguire con neve in arrivo fino a in pianura.

Meteo 8 dicembre: neve in pianura in arrivo per la festa dell’Immacolata

Nella notte tra Martedì e Mercoledì ecco un profondo vortice depressionario muoversi tra Isole Britanniche ed Europa occidentale. Peggioramento meteo atteso proprio nel giorno della festa dell’Immacolata con neve in arrivo sulla Pianura Padana. Nelle prime ore di Mercoledì 8 dicembre precipitazioni in arrivo a partire dalle regioni di Nord-Ovest con neve che non dovrebbe faticare a raggiungere le quote pianeggianti specie su Piemonte, Lombardia ed Emilia occidentale. Fiocchi a quote molto basse possibili anche su Liguria, Veneto e Friuli.

Maltempo verso il Centro-Sud nella seconda parte della settimana

Tra Mercoledì e Giovedì, stando agli ultimi aggiornamenti dei modelli, condizioni meteo instabili o perturbate interesseranno anche le regioni del Centro-Sud. Più colpiti i settori tirrenici ove non si escludono temporali anche intensi e possibili nubifragi. Temperature in calo a partire dall’Immacolata con neve a tratti anche abbondante in arrivo lungo l’Appennino. Temporaneo miglioramento per Venerdì poi nuova fase di maltempo invernale non esclusa nel secondo weekend di dicembre.

