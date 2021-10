METEO ITALIA – seconda goccia FREDDA nel weekend poi possibile un assaggio d’INVERNO

L’autunno mette la quarta con maltempo e anche freddo in vista

Evoluzione meteo in Italia condizionata da una goccia d’aria fredda in quota che, come anticipato nei giorni scorsi, si è isolata sul Mediterraneo centrale. Prossimi giorni con piogge e temporali sparsi ma anche clima piuttosto fresco e temperature al di sotto delle medie del periodo. Secondo weekend di ottobre che dovrebbe vedere l’arrivo di un’altra goccia fredda questa volta dall’Europa orientale mentre a seguire non si esclude un anticipo d’inverno.

Temporali sparsi nelle prossime ore su queste regioni

Lo spostamento verso sud della goccia fredda porterà condizioni meteo instabili nel corso delle prossime ore soprattutto su regioni del medio Adriatico e Meridionali. Tempo in miglioramento al Nord con precipitazioni in esaurimento già nella mattinata. Piogge e temporali intensi invece potranno interessare soprattutto Marche, Abruzzo e Molise. Maltempo anche al Sud Italia e soprattutto su Campania, Calabria e Sicilia. Temperature in ulteriore calo con valori anche di 5 gradi al di sotto delle medie del periodo.

Meteo weekend: seconda goccia fredda in vista per l’Italia

Alta pressione che dall’Atlantico dovrebbe risalire verso Isole Britanniche e Scandinavia meridionale nel secondo weekend di ottobre. Una nuova goccia fredda proveniente dall’Europa orientale potrebbe quindi fare il suo ingresso sul Mediterraneo centrale indicativamente nella giornata di Domenica. In questo caso avremo ancora condizioni meteo fortemente instabili ma anche un ulteriore calo delle temperature con neve sulle montagne anche a quote medio-basse per il periodo.

