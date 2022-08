METEO – Forte MALTEMPO colpisce il sud Italia: nubifragio e bagnanti in fuga dalle spiagge in Calabria. Zone colpite, i dettagli

Forte maltempo colpisce parte del sud Italia

Situazione instabile nella nostra penisola, soprattutto nei settori del basso Tirreno e al sud dove sono in atto rovesci e temporali localmente anche di forte intensità. Nella giornata odierna, prime infiltrazioni instabili da nordest hanno creato lo sviluppo di temporali pomeridiani sulla Liguria, alta Toscana e gran parte dei settori tirrenici centro-meridionali, specialmente tra Calabria e Sicilia dove le temperature sono crollate ben al di sotto della media. La situazione più difficile è presente tra catanese e siracusano oltre che tra reggino e catanzarese dove numerosi bagnanti sono stai costretti ad abbandonare le spiagge nel pomeriggio a causa di temporali anche intensi e temperature poco consone al periodo. Leggi anche: Allerta meteo della Protezione Civile per domani, zone colpite

Nubifragio nella località ionica, persone in fuga dalle spiagge

Come si legge su calabria7.it, bagnanti in fuga dalla spiagge catanzaresi per rifugiarsi nelle proprie case a causa di violentissimi e improvvisi nubifragi che anche questo pomeriggio hanno colpito molte località. Anche nella città di Catanzaro si sono registrati disagi a causa di allagamenti e crollo di un albero a causa del forte vento. Disagi in tutta la provincia: la Guardia Costiera è stata costretta ad intervenire per salvare gli occupanti di una barca in mare che non riusciva a far rientro. Situazione particolarmente difficile a Sellia Marina dove un nubifragio lampo è stato accompagnato da una grandinata che ha reso inaccessibili diverse arterie e determinato allagamenti di numerose strade. Leggi anche: Settembre con infiltrazioni fresche e calo termico? Ecco come potrebbe esordire l’autunno meteorologico

Attesi forti temporali al meridione

La situazione non migliorerà, anzi nelle prossime ore è atteso l’approfondimento della goccia fredda balcanica al sud dove stazionerà per altre 48 ore. Dunque, è lecito attendersi temporali anche violenti sia nella giornata di martedì che in quella di mercoledì prima di un’attenuazione dei fenomeni per giovedì. Piogge e temporali pomeridiani anche in Abruzzo, basso Lazio e zone interne dell’Italia centrale. Tralasciamo ora la situazione in Italia e spostiamoci nella vicina Corsica dove nelle ultime giornate una violentissima ondata di maltempo ha causato morti e feriti, come vedremo nella pagina successiva. Leggi anche: Caldo nella norma e frequenti temporali nei prossimi giorni?

CONTINUA A LEGGERE

Maltempo, morti e feriti in Corsica

Situazione drammatica in questi giorni anche nella vicina Corsica dove si è andato ad aggravare il bilancio della pesantissima ondata di maltempo che ha colpito il Paese. Stando a quanto si legge su adnkronos.com, sono ora 6 i morti della violenta ondata di maltempo che ha colpito la Corsica mentre sono 20 i feriti, di cui quattro gravissimi e in pericolo di vita. Questo è quanto ha reso noto il ministro dell’Interno, Gerald Darmanin, che ha parlato eventi violentissimi e anche imprevedibili con tale intensità. Non solo pioggia ma anche venti da uragano con raffiche che in molte zone hanno superato i 200 km/h.

Seguiteci come sempre sulla nostra pagina

Noi vi ricordiamo di restare sintonizzati sul nostro sito dove potete scoprire tutte le notizie di attualità, cronaca, terremoti e meteo in tempo reale e sempre aggiornate. Vi ricordiamo inoltre di iscrivervi anche al nostro canale Youtube.