METEO – Maltempo con rovesci e temporali sparsi su molte regioni: allerta della Protezione Civile, zone colpite

Italia tra caldo e forti temporali pomeridiani

Infiltrazioni instabili stanno portando piogge e temporali pomeridiani in alcuni settori della nostra penisola come ad esempio in queste ultime ore accaduto sulla Liguria orientale, Toscana, Lazio, appennino meridionale e soprattutto tra Calabria e Sicilia dove la situazione risulta difficile in alcune zone. La regione maggiormente colpita dal maltempo nella passata settimana è stata però la Toscana dove i fortissimi venti e le piogge hanno causato vittime e feriti, oltre che urgenti evacuazioni. L'attenzione ora, come detto, si sposta al meridione dove sono in atto veri e propri nubifragi e locali situazioni di criticità tra Calabria e Sicilia.

Nubifragi tra Calabria e Sicilia, danni e allagamenti

In queste ore, la situazione più difficile si sta registrando all'estremo sud dove sono in atto veri e propri nubifragi, in particolar modo nella Calabria ionica. Purtroppo non mancano disagi, allagamenti e locali crolli e nelle prossime ore le previsioni non promettono nulla di buono. L'instabilità resterà ben presente in queste zone del sud e si estenderà anche ad altre regioni dell'Italia centro-meridionale come vedremo di seguito nel bollettino riportato dalla Protezione Civile. Nel dettaglio, andiamo a vedere ora la situazione di allerta prevista per la giornata di domani, martedì 23 agosto 2022, secondo quanto stabilito dalla Protezione Civile.

Allerta della Protezione Civile per domani

Per la giornata di domani, Martedì 23 agosto 2022: ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO IDRAULICO / ALLERTA GIALLA:

Calabria: Versante Jonico Meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale. ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA GIALLA: Abruzzo: Marsica, Bacino Alto del Sangro, Bacino del Pescara, Bacino dell’Aterno, Bacini Tordino Vomano. Basilicata: Basi-B, Basi-A2, Basi-A1, Basi-D, Basi-C. Calabria: Versante Jonico Meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale. Campania: Piana Sele e Alto Cilento, Basso Cilento, Tanagro, Tusciano e Alto Sele, Alta Irpinia e Sannio, Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini, Alto Volturno e Matese, Piana campana, Napoli, Isole e Area vesuviana. Molise: Frentani – Sannio – Matese, Litoranea, Alto Volturno – Medio Sangro

Puglia: Basso Fortore, Tavoliere – bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, Gargano e Tremiti, Basso Ofanto, Sub-Appennino Dauno, Puglia Centrale Adriatica, Puglia Centrale Bradanica. Sicilia: Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Centro-Meridionale e isole Pelagie, Nord-Orientale, versante ionico, Bacino del Fiume Simeto, Sud-Orientale, versante ionico.

Allerta per domani (parte 2)

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA GIALLA: Abruzzo: Marsica, Bacino Alto del Sangro, Bacino del Pescara, Bacino dell’Aterno, Bacino Basso del Sangro, Bacini Tordino Vomano. Calabria: Versante Jonico Meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale. Molise: Frentani – Sannio – Matese, Litoranea, Alto Volturno – Medio Sangro. Sicilia: Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Centro-Meridionale e isole Pelagie, Nord-Orientale, versante ionico, Bacino del Fiume Simeto, Sud-Orientale, versante ionico.

