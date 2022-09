METEO – Forti TEMPORALI e GRANDINATE provocano ALLAGAMENTI e qualche DANNO a Perugia, i dettagli

Instabilità protagonista ancora in Italia e nel Mediterraneo

Osserviamo per l’ennesima volta condizioni meteo di generale instabilità sulla nostra Penisola, con piogge e temporali che vanno concentrandosi nuovamente sui settori più occidentali dello stivale e sulle regioni nordorientali, dove risultano localmente intensi. Non mancano tuttavia parziali interessamenti specie del medio versante adriatico, con un peggioramento in atto in queste ore al sud, su parte di Sicilia e Calabria. L’instabilità risulta dunque ancora protagonista in Italia e nel Mediterraneo, accompagnata peraltro da clima pienamente autunnale.

Prossime ore destinate al maltempo insistente

Il quadro meteorologico del nostro Paese potrà mantenersi tendenzialmente perturbato anche nelle prossime ore, con piogge e possibili temporali che si manterranno attivi in forma isolata o sparsa su diverse aree della Penisola (scopri quali). Va tuttavia specificato come le condizioni meteo incorreranno in un miglioramento su Sicilia e Calabria e su parte dei settori centrali. Le colonnine di mercurio continueranno ad attestarsi su valori in linea con la media di riferimento o addirittura al di sotto.

Forte maltempo provoca danni e disagi a Perugia

Non si arresta la conta dei danni iniziata già ieri a causa di una tromba d’aria originatasi nei pressi di Sabaudia, nel basso litorale laziale; il maltempo infatti continua a colpire in maniera dura e, in certi casi, insistente. Nelle scorse ore infatti, un nucleo temporalesco piuttosto intenso si sarebbe abbattuto a Perugia, portando con sé anche dei chicchi di grandine di medio-piccole dimensioni. Il sistema, per la sua intensità, ha comunque causato danni e disagi, come vedremo nel prossimo paragrafo.

Strade allagate e tombini esplosi; diversi alberi caduti

Stando a quanto si apprende dal sito “teleambiente.it” l’ondata di maltempo insistente che interessa l’Umbria e Perugia da diversi giorni a questa parte, non ha esentato il capoluogo regionale da danni e disagi. Infatti, nelle scorse ore, numerose strade si sarebbero trasformate in fiumi a causa di un forte temporale con grandine associata, che avrebbe peraltro provocato l’esplosione di alcuni tombini. Segnalati alberi abbattuti con Vigili del Fuoco impegnati a ripristinare la situazione alla normalità. Fortunatamente, non si registrano infatti vittime e/o feriti legati all’accaduto.

