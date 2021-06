METEO – Forte MALTEMPO con PIOGGE e TEMPORALI a Roma, CROLLA il muro di una palazzina, i dettagli

Piogge e temporali si accaniscono sull’Italia

Niente da fare, l’estate non accenna a decollare come vorrebbe il calendario meteorologico, che pone il suo inizio come ogni anno il 1° di giugno. Sono quasi 10 giorni dunque che la bella stagione ha fatto il suo ingresso a livello meteorologico e forse solo due di questi possono dirsi realmente estivi sull’intero stivale. Per il resto piogge e temporali hanno sempre interessato diffusamente o localmente alcuni settori del Paese, con clima che è rimasto sempre gradevole, ma comunque fresco se relazionato al periodo. PER TUTTI I DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DELLA VOSTRA CITTA’, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.

Il maltempo ha colpito l’Italia anche oggi

Anche nella giornata odierna dunque il maltempo è esploso nel corso del pomeriggio sulla nostra Penisola, come hanno evidenziato le immagini satellitari coadiuvate dall’utilizzo di un radar meteorologico. I settori maggiormente interessati dallo sviluppo di fenomeni temporaleschi termoconvettivi sono apparsi essere quelli centrali, già duramente colpiti nella giornata di ieri, dove sono stati segnalati diversi disagi e allagamenti anche nella Capitale.

Violento maltempo ancora a Roma

Piogge e temporali hanno continuato ad interessare la Capitale anche nel corso della giornata odierna, con condizioni meteo dunque perturbate sempre a partire da questo pomeriggio. Ancora una volta, come ieri, i settori maggiormente sembrano essere quelli settentrionali e in particolare la zona di Monte Mario, come vedremo nel prossimo paragrafo. L’instabilità ha comunque provocato dei problemi non solo a Roma, ma anche nel foggiano, in Puglia.

