METEO – Forte MALTEMPO con piogge e TEMPORALI colpisce la Sardegna: allagamenti e disagi nell’oristanese. I dettagli

Forte maltempo sulle isole Maggiori

Forte maltempo ancora in queste ore in Sardegna e in parte della Sicilia dove si stanno verificando precipitazioni anche sotto forma di nubifragio. Non mancano allagamenti soprattutto nel settore occidentale e meridionale della Sardegna e nell’ovest della Sicilia, tra palermitano e trapanese. Nelle scorse ore un violento nubifragio ha colpito l’oristanese, causando allagamenti e numerosi disagi per gli automobilisti a causa di alcune strade che sono diventate in pochi minuti dei fiumi in piena. La situazione più difficile si registra a Terralba, Uras e Mogoro stando a quanto riportato dall’ansa. Leggi anche: Violenti nubifragi in arrivo in parte d’Italia, ecco dove

Nubifragi e allagamenti in Sardegna

Sono una quarantina gli interventi effettuati dai vigili del fuoco del Comando provinciale di Oristano per l’ondata di maltempo che ha colpito la Marmilla e l’Oristanese in genere nelle ultime ore. Disagi in molte zone della provincia di Oristano a causa di detriti che hanno invaso le strade o paesi che sono stati invasi da un fiume di acqua e fango, come accaduto ad esempio a Terralba. La situazione adesso risulta in miglioramento ma questo sarà solo temporaneo in quanto già si prepara un altro intenso peggioramento che potrebbe colpire anche la regione italiana a partire dalla serata di domani e ancor più dalla giornata di domenica

Vigili del Fuoco a lavoro

I vigili del fuoco sono dovuti intervenire immediatamente per strade e scantinati allagati e per la verifica di infiltrazioni d’acqua in alcune abitazioni. Non si segnalano situazioni particolari di criticità ma preoccupa in parte un’altra intensa ondata di maltempo che a partire dalla serata di domani colpirà anche la Sardegna. Di seguito vediamo cosa attendersi per le prossime ore e soprattutto tra questo fine settimana e l’inizio della prossima. Leggi anche: L’autunno irrompe con violenza, forti piogge e temporali in arrivo

Forte peggioramento, possibili criticità

Sulle restanti regioni italiani oggi splende il sole ma incombe un nuovo intenso peggioramento a partire dal pomeriggio di domani. Forti piogge sono attese già nel corso del giorno tra Liguria, Lombardia, Emilia e Toscana per poi estendersi in nottata anche alla Sardegna, restante nord e centro dell’Italia. Calo termico al settentrione, lieve aumento al sud prima di un nuovo calo atteso tra domenica e inizio della prossima settimana.

