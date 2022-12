Meteo – Forte maltempo e nubifragi hanno flagellato nelle scorse ore la provincia di Foggia: allagamenti, crolli e centri isolati

Maltempo in azione soprattutto al centro-nord

Nella giornata odierna l’arrivo di una nuova perturbazione sul Mediterraneo centrale di stampo polare marittimo ha determinato un nuovo peggioramento delle condizioni meteo, con piogge e acquazzoni anche diffusi principalmente sulle regioni centro-settentrionali, per alcuni settori delle quali la Protezione Civile aveva ieri diramato un’allerta meteo, e il ritorno della neve fino in pianura sui settori nordoccidentali. In generale, il clima al nord appare pienamente invernale, con fenomeni locali anche di gelicidio, mentre al centro-sud risulta decisamente più mite a causa dell’attivazione di correnti sciroccali che, sulle coste tirreniche siciliane, hanno per esempio portato le temperature a superare anche i +26°C.

Coinvolto parzialmente anche il meridione

Sebbene le regioni meridionali siano, in linea di massima, rimaste maggiormente al riparo dalle correnti instabili, piogge e rovesci non hanno mancato di interessare parzialmente il sud, in particolare la Campania, e il Molise. Sull’alta Puglia, forti rovesci si sono abbattuti ieri dove, come vedremo nel presente editoriale, non sono mancati disagi e allagamenti. Intramontabili, pertanto, le varie fasi di maltempo che ormai da alcune settimane investono lo stivale.

Forte maltempo ha imperversato sulla provincia di Foggia nelle scorse ore

Tra i tanti settori, quella particolarmente coinvolta dai fenomeni intensi, risulta essere proprio la provincia di Foggia (PER TUTTI I DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DI FOGGIA, CONSULTATE IL NOSTRO SITO) dove il violento maltempo accompagnato talvolta da forti raffiche di vento hanno provocato diversi disagi e allagamenti, ma anche crolli in diverse aree, come vedremo nel prossimo paragrafo.

Allagamenti, crolli e centri isolati

Stando a quanto si apprende dal sito “bari.ilquotidianoitaliano.com” nelle scorse ore il violento maltempo che ha investito la provincia di Foggia avrebbe causato diversi allagamenti e crolli, che hanno reso necessaria la chiusura di alcune strade. Il comune più colpito sembra essere quello di Anzano di Puglia, dove il Sindaco ha sollecitato interventi sulla Strada Provinciale 136 atti a ripristinare la viabilità, la cui interruzione ha posto in isolamento alcuni cittadini. In un momento in cui la situazione sta comunque lentamente tornando alla normalità, non si registrano fortunatamente vittime e/o feriti legati all’accaduto.

Seguite, come sempre, tutti i prossimi aggiornamenti sull'evoluzione della situazione meteo sull'Italia per le prossime ore e i prossimi giorni sia sul nostro sito che sul nostro canale Youtube.