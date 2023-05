Meteo – Forte maltempo e violente raffiche di vento sferzano la Sicilia, oltre 100 gli interventi dei Vigili del Fuoco

Maltempo rimane protagonista del Mediterraneo centrale

Le condizioni meteo all’interno della nostra Penisola si mantengono per l’ennesima volta perturbate a causa della risalita di una depressione africana che sta venendo alimentata dalle preesistenti correnti instabili in scorrimento sul Mediterraneo centrale. Piogge e temporali anche localmente intensi e a carattere di nubifragio investono pertanto le aree più meridionali dello stivale (e non solo), colpendo in maniera particolare la Sicilia orientale, come vedremo anche nel presente editoriale.

Instabilità caratterizzerà anche nelle prossime ore la Penisola

Non accennerà a placarsi l’ondata di maltempo nemmeno nelle prossime ore, quando le correnti perturbate approfitteranno ancora una volta dell’assenza reiterata dell’Alta pressione sul Mediterraneo centrale, provocando ulteriori piogge e temporali, anche intense e a carattere di nubifragio (scopri dove). Le temperature, in questo contesto, non subiscono particolari variazioni rispetto ai giorni scorsi, rimanendo intorno alla media del periodo o leggermente inferiori ad essa.

Forte maltempo anche in Sicilia, primi disagi. Allerta rossa della Protezione Civile sul versante orientale

In questi giorni è nota purtroppo la situazione drammatica con cui sta facendo i conti l’Emilia Romagna dovuta essenzialmente a fenomeni piuttosto intensi e insistenti negli scorsi giorni. Nella giornata odierna il forte maltempo ha investito anche la Sicilia orientale (PER TUTTI I DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DI MESSINA, CONSULTATE IL NOSTRO SITO) provocando i primi disagi. Purtroppo, nelle prossime ore, il tempo non è destinato a migliorare, con la Protezione Civile che non a caso ha emanato un’allerta rossa valida anche per questi settori.

CONTINUA A LEGGERE.

Maltempo si accanisce sull’Italia

Lo possiamo definire ormai un vero e proprio accanimento, con maltempo intenso da nord a sud che spesso provoca diversi problemi. Sulla Sicilia orientale, stando a quanto si apprende dal sito “ansa.it” si registrano i primi disagi dovuti ad allagamenti, dissesti statici e alberi pericolanti, con i Vigili del Fuoco che hanno effettuato già oltre 100 interventi nell’area. La situazione non sembra inoltre delle più rosee in prospettiva, data l’allerta rossa della Protezione Civile, come scritto in precedenza. Fortunatamente, almeno al momento, non si segnala la presenza di vittime e/o feriti nella zona, legati in qualche modo al maltempo.

Non dimenticate di iscrivervi al nostro canale Youtube!

Seguite, come sempre, tutti i prossimi aggiornamenti sull’evoluzione della situazione meteo sull’Italia per le prossime ore e i prossimi giorni sia sul nostro sito che sul nostro canale Youtube, dove vi invitiamo ad iscrivervi.