METEO – Forte MALTEMPO flagella la Sicilia: ALLAGAMENTI e DANNI ad Alcamo, i dettagli

Primi giorni di settembre caratterizzati dal maltempo

Il mese di settembre ha portato novità di maltempo, con le piogge che hanno interessato anche località del centro-sud dove non pioveva da settimane o da mesi. L'Anticiclone è stato infatti costretto a ritirarsi presso la propria sede dalle correnti perturbate che, inserendosi nel Mediterraneo, hanno caratterizzato in maniera instabile i primi giorni di settembre, con peraltro un clima gradevole e più fresco.

Il maltempo colpisce principalmente il sud, ma temporali anche al centro nel pomeriggio

Anche nella giornata odierna abbiamo assistito a condizioni di maltempo sulla nostra Penisola che si sono concentrate principalmente sulle regioni meridionali e, ancor più specificamente, soprattutto sul versante tirrenico. L’instabilità si sarebbe successivamente estesa parzialmente anche al centro nel corso del pomeriggio, con la formazione di rovesci o temporali che hanno interessato le zone interne e quelle dell’Appennino. Nelle prossime ore persisteranno ancora rovesci o temporali isolati o sparsi al sud (scopri in quali zone).

Forti piogge e temporali in Sicilia in mattinata, accompagnati da violente raffiche di vento

Le condizioni meteo all’interno della nostra Penisola sono peggiorate soprattutto in mattinata, quando la formazione di un fronte temporalesco sul basso Tirreno ha investito in pieno la Sicilia portando forti piogge e temporali accompagnati da violente raffiche di vento. Tale situazione ha portato qualche disagio anche a Palermo, ma non solo: danni e allagamenti si sarebbero infatti registrati anche nel trapanese, come vedremo nel prossimo paragrafo.

