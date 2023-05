Meteo – Forte maltempo in arrivo al Nord-Ovest con possibili nubifragi, temporali pomeridiani sul resto d’Italia

Attuale situazione sinottica e sua evoluzione

Buongiorno e ben ritrovati cari amici del Centro Meteo Italiano. Attuale situazione sinottica che vede l’anticiclone delle Azzorre in pieno Atlantico con massimi di pressione al suolo fino a 1030 hPa appena ad ovest delle Isole Britanniche ed in espansione verso il Mare del Nord, mentre correnti fresche in quota da est vanno ad interessare il Mediterraneo. Inoltre, una piccola goccia fredda è in discesa dalla Scandinavia ed entro la mattinata di domani si porterà sulla Francia lambendo il Nord Italia.

Instabilità pomeridiana protagonista in Italia, maltempo intenso al Nord-Ovest per la goccia fredda

Come abbiamo appena visto, il Mediterraneo è interessato da infiltrazioni di aria più fresca in quota e questo porterà ad accentuare l’instabilità termo-convettiva, soprattutto al Centro-Sud. Su queste regioni avremo infatti tempo stabile con cieli soleggiati nelle ore mattutine, mentre al pomeriggio acquazzoni e temporali si andranno a formare nelle zone interne e tenderanno a muoversi verso le coste, per poi esaurirsi entro la serata. Discorso a parte per il Nord, che tra la serata e la notte verrà lambito da una goccia fredda. A partire dalla ore pomeridiane avremo infatti acquazzoni e temporali sparsi che da Alpi e Appennini si estenderanno alla Pianura Padana. Ma tra la serata e la notte avremo un aumento dell’instabilità al Nord-Ovest con acquazzoni e temporali diffusi, localmente anche intensi. Nella notte non si escludono locali fenomeni a carattere di nubifragio specie su Piemonte centro-settentrionale e Lombardia nord-occidentale. Temporali che tra Piemonte e Valle d’Aosta persisteranno almeno fino alla mattinata di domani.

Instabilità anche nella seconda parte di settimana con clima primaverile

Nel corso della seconda parte della settimana avremo una maggiore invadenza dell’anticiclone delle Azzorre su Europa e Mediterraneo centro-occidentali, ma con ancora infiltrazioni di aria fresca in quota soprattutto sulle regioni centro-meridionali. Su queste regioni l’instabilità pomeridiana continuerà ad essere protagonista, ma locali acquazzoni non mancheranno anche sui settori alpini. Clima più caldo rispetto alle prime due decadi di maggio, ma senza eccessi, con temperature che solo localmente andranno a superare i 25°C/26°C.

Nuova goccia fredda nel cuore dell’Europa per gli ultimi giorni di maggio

Alta pressione che anche nell’ultimo weekend del mese non riuscirà a garantire condizioni meteo stabili in Italia. Avremo infatti sicuramente più sole ma con formazione di acquazzoni e temporali nel corso delle ore pomeridiane. Per la fine di maggio ecco che i principali modelli mostrano una circolazione depressionaria con aria fredda in quota staccarsi sulla Scandinavia e muoversi verso l’Europa centro-occidentale. Condizioni meteo che potrebbero risultare più instabili per gli ultimi giorni di maggio con temporali diffusi, temperature nella norma almeno fino all’inizio di giugno.

