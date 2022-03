METEO – Forte MALTEMPO in arrivo in ITALIA, scatta l’ALLERTA della Protezione Civile, ecco dove

Prossime ore arrivano i primi rovesci sull’Italia

Dopo che nella seconda parte di ieri e fino al pomeriggio di quest’oggi le condizioni meteo sono tornate ad apparire generalmente stabili sulla nostra Penisola grazie ad una temporanea rimonta dell’Anticiclone africano, nelle prossime ore il tempo è destinato nuovamente a peggiorare. L’affondo di una saccatura di origine nordatlantica causerà l’arretramento dell’Alta pressione e di conseguenza l’ingresso dei primi rovesci localizzati e di debole o al più moderata intensità (scopri dove).

Forte maltempo in arrivo domani

L'afflusso di correnti nordatlantiche innescherà una perturbazione vera e propria nella giornata di domani mercoledì 30 marzo, che porterà maltempo diffuso su tutta la nostra Penisola, con fenomeni più consistente sui settori centrali. Piogge e possibili temporali torneranno qui specialmente sui settori tirrenici, con fenomeni a tratti anche intensi, specie in serata. Rovesci che tra mattino e pomeriggio interesseranno anche il nord, e, in maniera isolata, nel corso della giornata, anche il meridione.

Ecco il bollettino della Protezione Civile

Riassunto brevemente il quadro meteorologico attuale e delle prossime ore, vi riportiamo il bollettino di vigilanza meteorologica emesso oggi dalla Protezione Civile e valido per domani: Precipitazioni: da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Toscana centro-meridionale, Umbria occidentale e Lazio settentrionale, con quantitativi cumulati generalmente moderati; da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o breve temporale, sul resto dell’Italia, con quantitativi cumulati deboli o puntualmente moderati su Liguria di Levante, Appennino emiliano-romagnolo, resto di Toscana, Umbria e Lazio e sull’Abruzzo occidentale. Nevicate: al di sopra dei 1400-1600 sui settori alpini, con apporti al suolo generalmente deboli. Visibilità: nessun fenomeno significativo. Temperature: massime in sensibile diminuzione al Centro-Nord e sulla Campania nord-orientale. Venti: da forti a burrasca, dai quadranti meridionali sulla Sicilia, in estensione a Calabria, Puglia meridionale, Basilicata e settori costieri di Campania, Lazio e Toscana. Localmente forti meridionali su tutto il resto del centro-sud peninsulare. Forti dai quadranti meridionali sulla Sardegna, in rotazione dai quadranti occidentali e localmente forti dai quadranti settentrionali sulla Liguria. Mari: molto mosso il Tirreno, localmente agitato il settore ovest; tendenti a molto mossi i restanti bacini centro-meridionali, localmente agitato in serata l’Adriatico meridionale. Fonte: Sito del Dipartimento della Protezione Civile – Presidenza del Consiglio dei Ministri.

