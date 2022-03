METEO – PEGGIORAMENTO alle porte dell’ITALIA, primi ROVESCI in arrivo nelle PROSSIME ORE, ecco dove

Tempo che attualmente si mantiene stabile sull’Italia

A seguito dell’ondata di maltempo che ha coinvolto le regioni meridionali del Paese nel corso del passato weekend e che ha portato effetti residuali nella giornata di ieri, le condizioni meteo sono andate generalmente migliorando sull’Italia con schiarite anche a tratti piuttosto ampie. Questo grazie alla rimonta di un campo di Alta pressione di matrice africana che tuttavia si rivelerà essere nient’altro che un prefrontale, ovvero un Anticiclone che prelude l’arrivo di un nuovo peggioramento.

Temperature che si mantengono in linea con la media del periodo

Dopo che un’impennata delle temperature aveva interessato molte aree della nostra Penisola nel corso del passato weekend a causa di un richiamo di correnti sciroccali che ha peraltro provocato anche alcuni disagi sulla Sicilia, le colonnine di mercurio sono tornate a registrare valori termici inferiori e molto più vicini alla media del periodo. Un clima che appare quindi gradevole e primaverile nelle ore diurne, ma che rimane piuttosto fresco la notte.

Anticiclone già in ritirata

Come annunciato precedentemente, la nostra Penisola è attualmente interessata da un’onda mobile prefrontale, vale a dire da un’Alta pressione che a breve cederà il passo ad un nuovo peggioramento. Infatti, stando a quanto proiettano i principali centri di calcolo, l’Anticiclone risulta già in arretramento in queste ore e nelle prossime qualche primo rovescio potrebbe approfittare per fare ingresso in una regione italiana, vediamo quale nel prossimo paragrafo.

