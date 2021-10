METEO – Forte MALTEMPO in Campania con NUBIFRAGI a Napoli: crolla muro di un carcere, strade come fiumi

L’Italia fa i conti con l’autunno

E’ da qualche giorno che i temporali sono ritornati ad essere assoluti protagonisti della nostra Penisola, che fa quindi i conti con l’autunno. Ciò a causa prima di una lieve circolazione instabile nel Mediterraneo nella giornata di domenica e poi di una vera e propria perturbazione, con il violento maltempo che ha causato più di qualche disagio e di qualche danno soprattutto in Liguria ieri. Tuttavia, spiccata instabilità ha colpito diversi settori italiani non solo del nord, ma anche del centro e, nel corso di questo pomeriggio, anche al sud.

Grandine e tromba d’aria in Sicilia con danni e disagi

Se la prima metà di oggi è stata compromessa da condizioni di maltempo a tratti anche intenso e con spiccata attività elettrica sulle regioni centrali di sponda soprattutto tirrenica, dal pomeriggio l’instabilità si è spostata al meridione. Anche qui, piogge e temporali sono risultati e risultano in alcune località molto intensi e a carattere di nubifragio, con grandine e tromba d’aria che ha interessato la Sicilia, dove si segnalano diversi danni e disagi.

Il violento maltempo colpisce anche la Campania e in particolare Napoli

Nel corso di questo pomeriggio non solo la Sicilia, ma anche la Campania è stata bersagliata dai temporali. I fenomeni più intensi e che hanno presentato anche carattere di nubifragio hanno interessato soprattutto Napoli, dove alcune zone (come Posillipo) sfiorano i 100 millimetri giornalieri. Tuttavia i disagi e i danni principali si sono riscontrati in altre aree e in altri quartieri cittadini, a cominciare da Pozzuoli, dove il muro di un carcere femminile è crollato, con la conseguente chiusura al traffico di via Pergolesi. Ma non solo, come vedremo nel prossimo paragrafo. PER I DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DI NAPOLI, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.

