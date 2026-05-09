Meteo – Forte maltempo in transito in Italia, con temporali e possibili locali nubifragi: i dettagli

Tempo stabile e asciutto in Italia

Nella giornata odierna le condizioni meteo all’interno della nostra Penisola risultano in prevalenza stabili e asciutte con temporali che nel pomeriggio si sono attivati sulle Alpi nordorientali, dove i fenomeni occasionalmente sono apparsi anche intensi. Nuvolosità che aumenta tuttavia sulla Sardegna dove l’arrivo di un peggioramento è imminente, come vedremo nel prossimo paragrafo.

Peggioramento in arrivo nelle prossime ore in Italia

Un nuovo impulso perturbato di natura atlantica si prepara ad interessare il nostro Paese, con primi rovesci e acquazzoni in transito in serata sulla Sardegna, mentre nuvolosità via via più compatta avanza e avanzerà sul medio-alto versante tirrenico. L’Alta pressione, che ha provato la rimonta nelle scorse ore, sta pertanto venendo respinta dal passaggio di un nuovo cavo perturbato sul bacino del Mediterraneo centrale.

Maltempo in estensione per domani

In virtù di quanto scritto nel precedente paragrafo, deriva pertanto che, nella giornata di domani domenica 10 maggio, le condizioni meteo progrediranno verso un ulteriore peggioramento, stando anche a quanto prospettano i principali centri di calcolo, con piogge e possibili temporali che si estenderanno su buona parte del Paese, concentrandosi soprattutto sulle regioni centro-settentrionali. Le temperature, in questo contesto, subiranno mediamente una nuova diminuzione rispetto ai valori registrati quest’oggi.

Fenomeni anche intensi e a possibile carattere di nubifragio

Il maltempo, che nella giornata di domani domenica 10 maggio si estenderà su buona parte del Paese, risulterà, localmente, anche intenso, con piogge e possibili temporali a possibile locale carattere di nubifragio. In particolare, i cumulati maggiori si registreranno lungo il versante tirrenico, più esposto alla progressione di correnti più umide e instabili da ovest. Le condizioni meteo evolveranno verso un relativo miglioramento in serata, quando rovesci e possibili temporali potranno ancora interessare il nordest e le aree più interne del centro.

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