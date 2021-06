METEO – Forte MALTEMPO nel Lazio e in Provincia di Latina: FRANA e ALLAGAMENTI a Norma, i dettagli

L’Estate arranca fino a questo momento

La bella stagione sta iniziando in maniera non propriamente conforme a come è popolarmente concepita l’estate e a come effettivamente dovrebbe essere. Se non per un paio di giorni nella seconda parte della scorsa settimana, le condizioni meteo continuano invece a mostrarsi perturbate sulla scia di come è terminata la scorsa primavera. Infatti anche oggi il maltempo ha interessato la nostra Penisola, in maniera localmente anche molto intensa.

Nubifragi colpiscono Roma provocando allagamenti e disagi

Piogge e temporali anche intensi stanno interessando la nostra Penisola da nord a sud. Nuclei temporaleschi si originano grazie ad una forzante termoconvettiva dovuta ad un flusso atlantico costantemente pronunciato verso il nostro Paese. Uno di questi avrebbe colpito tra la mattina e la prima parte del pomeriggio la Capitale, provocando accumuli anche rilevanti nel giro di poco tempo e conseguentemente diversi disagi e forti allagamenti.

Forte maltempo anche a Norma, in provincia di Latina

Nubifragi hanno colpito non solo la Capitale, ma anche la Lombardia e in particolare la località di Busto Arsizio, dove non sono mancati anche in questo caso disagi ed allagamenti. Non è finita qui. Tornando nel Lazio, il forte maltempo avrebbe travolto anche la provincia di Latina, in particolare la località di Norma. Anche in questo caso purtroppo, avrebbe provocato delle conseguenze, come vedremo nel prossimo paragrafo.

CONTINUA A LEGGERE.