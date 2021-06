METEO – LIVE TEMPORALI, interessato soprattutto il Centro ITALIA, allagamenti e disagi nella CAPITALE

Italia nel mirino dei TEMPORALI anche di forte intensità e a carattere di nubifragio

Una prima parte di giugno assai turbolenta in Italia sotto il profilo meteo con acquazzoni e temporali che continuano a flagellare da Nord a Sud la nostra Penisola. Nel pomeriggio odierno ancora molti temporali su tutte le regioni ma sono soprattutto quelle del Centro a vedere l’attività più diffusa e intensa. Non mancano nubifragi come nel caso di Toscana, Umbria e Lazio.

Capitale sotto un violento nubifragio con allagamenti e interruzioni di servizi

Nelle primissime ore del pomeriggio un violento temporale si è abbattuto sulla Capitale scaricando più di 50-70 mm di pioggia nei quartieri nord-occidentali. Segnalazioni di allagamenti ci giungono da buona parte di Roma con disagi e danni. Temporali che imperversano sulla città ancora adesso con miglioramento meteo solo dalla serata. Piogge abbondanti anche sul resto del Lazio e non solo.

Temporali intensi anche nei prossimi giorni, vediamo dove

Al momento sono soprattutto le regioni del Centro Italia a vedere i temporali più forti ma non mancano celle localizzate anche su Lombardia, Emilia Romagna, Campania e Molise. Nei prossimi giorni avremo ancora correnti fresche in quota le quali non faranno che accentuare l’instabilità pomeridiana questa volta soprattutto sulle regioni del Sud, specie in vista del weekend. Condizioni meteo dunque molto instabili in questa prima parte metà di giugno prima al Nord e poi al Centro-Sud.

