METEO – Forte MALTEMPO si abbatte in Liguria: una FRANA TRAVOLGE lo spezzino, chiusa una strada

Sono ormai oltre 10 giorni che l’Anticiclone sembra non riuscire a conquistare il pieno controllo della nostra Penisola e del bacino del Mediterraneo, con condizioni meteo che risultano dunque compromesse per un costante flusso atlantico che approfitta della situazione e affonda verso latitudini meridionali. Il bel tempo fatica ad interessare la totalità della nostra Penisola, dove anche quest’oggi protagonisti in alcuni settori sono stati e sono tutt’ora piogge e occasionali temporali. PER TUTTI I DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DELLA VOSTRA CITTA’, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.

Piogge e occasionali temporali al nord

Come appena accennato dunque il maltempo sta colpendo alcune zone del nostro Paese. In particolare l’instabilità caratterizzata da piogge e solo occasionalmente temporali (che hanno interessato solo localmente i settori nordorientali) ha esteso fino a questo momento il suo raggio d’azione solo sul settentrione: al centro-sud il tempo si è presentato infatti anche visibilmente stabile, con ampi sprazzi di cielo sereno e temperature tutto sommato gradevoli, specie nelle ore diurne.

Maltempo sferza la Liguria, frana nello spezzino

Il maltempo localmente presenta carattere anche intenso, così come è stato la scorsa settimana quando qualche danno e disagio si è segnalato su alcuni settori nordorientali. Nella giornata odierna tuttavia, stando almeno a ciò che riporta il sito “cittadellaspezia.com” l’instabilità avrebbe interessato anche la Liguria e in particolare lo spezzino, non mancando di creare qualche conseguenza spiacevole, come vedremo nel prossimo paragrafo.

