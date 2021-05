METEO – Forte MALTEMPO sull’Italia: violento NUBIFRAGIO colpisce il trevigiano. ALLAGAMENTI e disagi, i dettagli

Forte maltempo su gran parte d’Italia ma oggi relativa tregua

Ancora piogge, temporali e un certo calo delle temperature per i prossimi giorni su gran parte della penisola dove il tempo resterà instabile. Forte maltempo in azione sull’Italia soprattutto al nordest e nelle zone interne del centro dove nelle ultime ore si sono abbattuti violenti temporali. Situazione migliore sulle isole dopo le forti piogge di ieri in Sardegna mentre il caldo si è definitivamente allontanato dall’estremo sud della penisola. Nel corso delle ultime ore forti temporali hanno interessato parte del centro e soprattutto il nordest, specie Lombardia e Veneto dove non sono mancate delle grandinate e allagamenti, come accaduto nel trevigiano. Leggi anche: Primavera dinamica fino a fine maggio: cosa attendersi per i prossimi giorni

Nubifragio nel trevigiano: allagamenti e danni

Forte maltempo nel corso delle ultime ore al centro e al nord Italia e purtroppo non sono mancati danni come ad esempio nel trevigiano. Un violento nubifragio si è abbattuto soprattutto a Sernaglia della Battaglia, dove le strade sono state trasformate in fiumi in piena di acqua e fango. Come si legge su oggitreviso.it, l’assessore Vanni Frezza Ha già provveduto a verificare il territorio ed i punti più critici si sono registrati in Via dei Trosi, Via XXX Fanteria e Via Nogarazze. Molto probabilmente l’eccessiva quantità di pioggia caduta non ha permesso un corretto assorbimento da parte dei terreni. Danni invece dati soprattutto dalla grandine che ha colpito altre zone del trevigiano e del padovano, in Veneto. Leggi anche: Nubifragio al nord Italia: fiume di fango invade il centro storico

Allagamenti e forti disagi alla circolazione in diverse province venete

Allagamenti e disagi alla circolazione nelle ore pomeridiane e serali di ieri. Foto incredibili sono comparse sui social, intere strade sono state trasformate in fiumi in piena di acqua e fango. Come detto massima attenzione anche alle prossime ore quando piogge e temporali colpiranno nuovamente queste zone soprattutto tra domani e lunedì con fenomeni anche localmente violenti. Spostiamoci ora all’estero dove la situazione resta critica nello Yemen a seguito di una violentissima ondata di maltempo che ha colpito il Paese e provocato anche morti e feriti. Leggi anche: Violentissima tempesta di sabbia causa morti e feriti in India

CONTINUA A LEGGERE