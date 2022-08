METEO – Forte NUBIFRAGIO ha provocato una FRANA in Valle Maira: isolate diverse persone, si temono DANNI gravi

Anticiclone in lieve cedimento

Assistiamo nella giornata odierna a un lieve cedimento dell’Alta pressione, risultato sostanzialmente evidente sia in nottata, con forti piogge e occasionali temporali che hanno interessato alcune aree del Paese non mancando di portare delle criticità come vedremo nel presente editoriale, sia durante il pomeriggio, che vede la formazione e il susseguente sviluppo di piogge e temporali circoscritti al settore alpino ed appenninico dello stivale, localmente anche intensi. I fenomeni, ove colpiscono, sono accompagnati da un calo delle temperature, che si attestano generalmente intorno alla media del periodo o poco oltre in Italia.

Prossime ore verso un graduale miglioramento

Nel corso delle prossime ore le condizioni meteo andranno verso un graduale miglioramento, sia pure in un contesto che potrebbe rimanere localmente perturbato in alcune zone della Penisola (scopri dove di preciso). La mancanza di una perturbazione strutturata nel Mediterraneo centrale rende infatti necessario l’irraggiamento solare ai fini della formazione e della rigenerazione della fenomenologia che riguarda oggi il nostro Paese ed è per questo motivo che l’evoluzione meteorologica è protesa ad un miglioramento in serata.

Forte maltempo nella notte in Valle Maira

Il maltempo è dunque tornato a colpire l’Italia quest’oggi, dopo che nella giornata di ieri un miglioramento generale delle condizioni meteo sembrava potesse aprire ad una fase più stabile. E lo è tornato a fare già da questa notte, con piogge e occasionali temporali che hanno interessato, in maniera anche intensa, soprattutto la Valle Maira, in Piemonte, dove, come vedremo nel prossimo paragrafo, diverse sono state le criticità registrate.

Frana in Valle Maira, diverse persone isolate; si temono gravi danni

Stando a quanto si apprende dal sito “laguida.it” violento maltempo con fenomeni anche a carattere di nubifragio si sarebbero riversati nel corso della notte trascorsa in Valle Maira, provocando una frana. Essa ha di fatto isolato 3 famiglie e alcuni turisti, che non sono comunque rimasti coinvolti dallo smottamento e dunque sono rimasti illesi. Si temono tuttavia gravi danni materiali a strada e strutture a causa della massa che è scesa fino a valle.

Seguite, come sempre, tutti i prossimi aggiornamenti sull'evoluzione della situazione meteo sull'Italia per le prossime ore e i prossimi giorni sia sul nostro sito che sul nostro canale Youtube.