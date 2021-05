METEO – Forte TORNADO si abbatte a Benkelman, negli Stati Uniti, provocando DANNI e BLACK-OUT; i dettagli

Nuova giornata di maltempo quella di oggi

Sta per giungere a conclusione una nuova giornata di maltempo di questa stagione primaverile ormai prossima anch’essa al termine: dal 1° giugno subentrerà l’estate meteorologica nell’emisfero boreale, il cui inizio è convenzionalmente attribuito alla medesima data tutti gli anni. Tuttavia d’estate vi è ancora poco meteorologicamente parlando: piogge e temporali hanno infatti interessato la dorsale appenninica centro-meridionale e zone adiacenti e non solo. Sul resto del Paese le condizioni meteo risultano tutto sommato stabili e con temperature tipiche del periodo.

La Protezione Civile aveva diffuso l’allerta meteo

Nelle prime ore della nottata odierna le condizioni meteo sono risultate piuttosto perturbate su alcune aree del nord, con piogge e temporali in Lombardia, ma anche in Piemonte (specie nel cuneese) e nel pomeriggio rovesci che localmente intensi e accompagnati da attività elettrica si sono generati lungo la dorsale appenninica centro-meridionale a causa dell’afflusso di correnti più fresche e instabili provenienti dai quadranti nordorientali. In tali aree vigeva e vige tutt’ora un’allerta meteo della Protezione Civile. In ogni caso le condizioni atmosferiche si trovano attualmente in miglioramento.

Forte maltempo negli Stati Uniti

Anche negli Stati Uniti è stata una primavera piuttosto tempestosa, con eventi meteorologici estremi particolarmente frequenti soprattutto negli Stati del Sud, dove non è stato raro il rinvenimento di grandinate intense e tornado. Alcuni giorni fa un violento temporale foriero di attività elettrica avrebbe persino incendiato una casa, senza conseguenze sulle persone fortunatamente. Ma non solo: qualche giorno fa un forte tornado si sarebbe abbattuto vicino Benkelman, in Nebraska, come vedremo nel prossimo paragrafo.

