METEO – FORTE VENTO sferza l’ITALIA con raffiche fino a 100 km/h, danni e disagi anche per le prossime ore

Fronte freddo verso l’Italia, meteo in peggioramento

Una saccatura nord atlantica è in transito sul centro Europa e tenderà a lambire anche parte dell’Italia. Un fronte freddo è infatti atteso in transito nelle prossime ore, portando qualche fenomeno ed un calo della quota neve specie sui settori orientali del Paese. Il calo barico ha attivato un forte vento da sud-ovest su tutto il Paese, con raffiche fin da ieri di oltre 100 km/h. Meteo in rapido miglioramento già da domani, ma con forti venti settentrionali, poi la settimana di Pasqua inizierà con tempo stabile su tutto il Paese.

Venerdì forte vento lungo l’Appennino e settori orientali del Paese con danni

Il calo barico avvenuto nelle ultime ore sul centro Europa ha attivato forti venti da sud-ovest sul nostro Paese. Nel corso della giornata di ieri, venerdì 8 aprile, le raffiche hanno superato i 100 km/h lungo l’Appennino centro-settentrionale ed Alpi nonché sui settori pedemontani emiliani. La stazione meteorologica di Neviano de Rossi (PR) ha registrato una raffica massima pari a 122 km/h. Ed è proprio nel parmense che si registrano i danni maggiori con tetti e capannoni scoperchiati; a Fidenza vetri in frantumi e tetti scoperchiati in un supermercato, mentre in tutta la provincia sono stati numerosi gli alberi abbattuti. Raffiche oltre i 60 km/h anche nell’Imperiese, Liguria, dove alcune coperture in lamiera nella stazione sono state divelte.

Oggi attese ancora raffiche localmente superiori ai 100 km/h

L’ulteriore calo barico ed il concomitante approssimarsi del fronte freddo dal centro Europa, manterranno sostenuta la ventilazione anche oggi sull’Italia. In particolare sono attesi venti da sud-ovest fino a 100-120 km/h lungo l’Appennino centro-settentrionale ed Alpi Piemontesi. Forti venti anche sul resto d’Italia con punte fino a 60-70 km/h anche in Pianura Padana. Dal pomeriggio l’ingresso dell’aria fredda determinerà forti venti di Bora sull’Alto Adriatico, con raffiche attese fino a 100 km/h. Domani la ventilazione subirà un’attenuazione al nord, mentre i forti venti settentrionali si estenderanno alle regioni meridionali, con punte di 80-90 km/h tra Puglia e Molise mentre picchi di 100 km/h sono attesi sull’Aspromonte. Attenzione quindi a possibili danni per il forte vento fino alla giornata di domani.