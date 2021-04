METEO – Forti PIOGGE e NUBIFRAGI nei prossimi giorni: la PRIMAVERA fa fatica in ITALIA. Ecco le REGIONI più colpite

Situazione attuale – maltempo in atto al centro-sud

Ben ritrovati e buon venerdì cari amici del Centro Meteo Italiano. Lo scenario sinottico europeo attuale mostra in quota una goccia fredda che si è separata in due gocce separate, andando una sulla Francia e l’altra a nord del Mar Nero. Nel frattempo una depressione è in risalita dal continente africano settentrionale e nella giornata odierna transiterà a sud della Sicilia. Tempo instabile quindi nella giornata odierna sulla penisola italiana. Andiamo quindi a vedere le previsioni per oggi e poi il maltempo atteso per il weekend .

Meteo Italia, oggi piogge al sud e al nord-ovest e forte maltempo in Sardegna

Come appena detto le condizioni meteo sul territorio italiano sono instabili. Nella giornata odierna avremo nuvolosità diffusa quasi ovunque, leggermente più stabile al nord-est. Piogge al nord-ovest con neve sull’arco alpino e piogge diffuse sulle regioni meridionali e Isole maggiori, a tratti anche intense. Proprio sulla Sardegna meridionale avremo il grosso del maltempo odierno, con acquazzoni e temporali. Sono previsti cadere su queste zone piogge per tutto l’arco della giornata, con picchi di intensità di più di 20mm in 6 ore, con possibili disagi e locali allagamenti. Altre nuove piogge in arrivo nel weekend, soprattutto nella giornata di domenica.

Evoluzione sinottica, in arrivo una profonda perturbazione dal nord-africa

Nel corso delle prossime ore la depressione africana risalirà verso nord-est portandosi sulla Grecia e poi sulla penisola balcanica, mentre la goccia fredda in quota si tufferà nel Mediterraneo occidentale per muovere poi verso levante. Nella giornata di sabato avremo instabilità diffusa e piogge ancora al sud e sulle Isole Maggiori, ma un netto peggioramento delle condizioni meteo avverrà nella giornate di domenica e lunedì, grazie all’azione congiunta della goccia fredda che si trova a transitare sull’Italia e del minimo al suolo ex-africano sulla penisola balcanica.