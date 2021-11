METEO – Forti PIOGGE e TEMPORALI in arrivo in ITALIA, scatta l’ALLERTA della Protezione Civile, ecco dove

Peggioramento in atto sullo stivale

A seguito di una giornata trascorsa in prevalenza in maniera stabile, salvo isolate eccezioni di maltempo sui settori jonici dello stivale, le condizioni meteo stanno tornando a peggiorare in queste ore a causa di un nuovo impulso perturbato questa volta di stampo prettamente polare marittimo. Piogge e temporali stanno iniziando a fare ingresso sulla Sardegna e nelle prossime ore andranno espandendosi in altri settori della nostra Penisola (scopri quali).

Maltempo diffuso per domani

La perturbazione in arrivo sulla nostra Penisola determinerà condizioni di spiccato maltempo, con piogge e possibili temporali diffusi da nord a sud sullo stivale e con fenomeni talvolta anche piuttosto intensi. Non sono infatti esclusi locali nubifragi in particolare sul medio-basso versante tirrenico. L’aria fredda presente in quota si riverserà al suolo portando nevicate a quote anche molto basse in alcuni settori dello stivale (scopri quali).

Ecco il bollettino della Protezione Civile

Riassunto brevemente il quadro meteorologico attuale e delle prossime ore, vi riportiamo il bollettino di vigilanza meteorologica emesso oggi dalla Protezione Civile e valido per domani: Precipitazioni: da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Sardegna, Toscana meridionale, Lazio, Campania, zone occidentali di Abruzzo e Molise, su Basilicata occidentale e ionica, su Puglia centro-meridionale, su Calabria e Sicilia, con quantitativi cumulati generalmente moderati, localmente elevati sulle zone costiere e meridionali del Lazio, su Sicilia orientale, Calabria centro-meridionale, specie settore ionico, e sulla Puglia meridionale; da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sul resto del Paese, con quantitativi cumulati deboli, puntualmente moderati sulle restanti zone del Centro-Sud e su Friuli Venezia Giulia, Liguria e Piemonte meridionale. Nevicate: al di sopra degli 800-1200m sui settori alpini e sull’Appennino ligure ed emiliano, con apporti al suolo da deboli a moderati; temporaneo calo fino a 500-600m fra Piemonte meridionale ed entroterra ligure. Visibilità: nessun fenomeno significativo. Temperature: massime il locale sensibile diminuzione al Nord e su Sardegna e Lazio. Venti: forti settentrionali con raffiche di burrasca sulla Liguria; localmente forti meridionali su coste di Lazio e Campania, Sicilia, Puglia e settori ionici, con raffiche fino a burrasca forte su Puglia meridionale e zone ioniche di Basilicata e Calabria, specie nel pomeriggio. Mari: da molto mosso ad agitato il Mar Ligure; localmente molto mossi i restanti bacini, tendente ad agitato lo Ionio centro-occidentale nel pomeriggio. Fonte: Sito del Dipartimento della Protezione Civile – Presidenza del Consiglio dei Ministri.

