METEO – FORTI TEMPORALI attesi sull’ITALIA la prossima settimana, le ultimissime

Anticiclone agli sgoccioli, picco del caldo sull’Italia

Il caldo raggiungerà il suo apice sull’Italia nelle prossime ore con temperature massime che sulla Pianura Padana oggi e sulle zone interne del centro-sud ed Isole tra domani e martedì toccheranno ed in alcuni casi supereranno i +35°C. Il promontorio anticiclonico, tuttavia, sta già subendo un graduale indebolimento sul suo fianco settentrionale, con i primi disturbi instabili attesi sui settori alpini e prealpini entro la fine della giornata odierna.

Saccatura atlantica in arrivo sul centro Europa, ripercussioni anche per l’Italia

Meteo – Una saccatura nord atlantica si sta mettendo in moto verso sud, raggiungendo ad inizio settimana l’Europa centro-occidentale. L’anticiclone attualmente presente sul bacino del Mediterraneo non riuscirà a respingere gli assalti perturbati venendo eroso e definitivamente spodestato dall’ansa ciclonica. Meteo che volgerà verso un peggioramento anche su parte dell’Italia nel corso dei prossimi giorni, quando una goccia fredda tenderà ad isolarsi probabilmente ad ovest del Paese e mantenendo condizioni meteo instabili per gran parte della settimana.

Maltempo con forti temporali, nubifragi e grandinate specie sul nord Italia

La saccatura atlantica in un primo momento riuscirà a fare il suo ingresso sul Mediterraneo occidentale, pilotando masse d’aria umide ad iniziare dalle regioni settentrionali. Acquazzoni e temporali, anche intensi, sono attesi martedì 24 maggio su Piemonte, Lombardia, Emilia e Triveneto. Mercoledì 25 maggio l’affondo deciso della saccatura determinerà condizioni di maltempo sul nord Italia con temporali attesi anche sulla Liguria ed in estensione nel corso della giornata alla Toscana centro-settentrionale. Primi temporali in arrivo anche sulla Sardegna, mentre sul resto d’Italia si osserverà il passaggio di nubi con qualche goccia di pioggia isolata sulle regioni centrali. Dato il caldo immagazzinato nei bassi strati nei giorni antecedenti all’ingresso instabile, la fenomenologia avrà a disposizione molta energia potenziale con rischio grandinate, nubifragi e non si escludono anche locali trombe d’aria. Instabilità e calo termico anche verso il centro-sud da metà settimana? Vediamo nella prossima pagina maggiori dettagli.

Goccia fredda in isolamento sull’Italia da metà settimana?

La rimonta anticiclonica sulla Francia manderà in cut-off la saccatura atlantica, determinando l’isolamento di una goccia fredda tra mercoledì e giovedì sul Mediterraneo centrale, con molta probabilità ad ovest dell’Italia. Il tempo si manterrà incerto al nord, specie settori occidentali, nel corso della settimana mentre il maltempo tenderà ad accentuarsi sulla Sardegna con rischio forti temporali. Goccia fredda che successivamente traslerà gradualmente verso levante, portando condizioni meteo instabili ed un calo termico anche sulle regioni centro-meridionali da giovedì 26 maggio.

