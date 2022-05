METEO ITALIA – ONDATA di CALDO con picchi di +35°C fino a domani, poi calo termico e rischio maltempo

Meteo Italia, la situazione

Buona domenica e ben ritrovati a tutti gli affezionati lettori del Centro Meteo Italiano! Situazione sinottica sul comparto Euro-Atlantico sostanzialmente invariata rispetto alle ultime 24 ore. Un vasto promontorio anticiclonico è infatti ben saldo sul Mediterraneo centro-occidentale, responsabile del caldo anomalo specie su Spagna e Francia meridionale. L’alta pressione è affiancata da due gocce fredde, una posizionata a ridosso del Portogallo ed una seconda più vasta in azione tra Turchia e Mediterraneo orientale. Il flusso perturbato principale in tal modo scorre al di sopra dei 45°N, responsabile del maltempo che venerdì ha interessato la Germania con violenti tornado.

Promontorio africano sull’Italia, sarà un caldo estivo fino ad inizio settimana

Caldo estivo sull’Italia per l’affermazione del promontorio anticiclonico alimentato da masse d’aria calde in risalita dal nord Africa. Le temperature massime si sono portate al di sopra dei +30°C già al nord e zone interne del centro-sud, ma sarà tra oggi e martedì che si raggiungeranno i valori più elevati. La bolla d’aria calda nella giornata odierna farà ulteriormente lievitare le temperature in tutta Italia, con punte anche di +34/+35°C tra Emilia, Lombardia centro-meridionale, Piemonte orientale e zone interne della Sardegna; su Puglia, Metaponto, cosentino, zone interne della Sicilia, Umbria e valle del Tevere sono attesi invece picchi di +31/+33°C. Lunedì 23 maggio attese punte massime anche superiori ai +35°C sulla Sardegna, mentre martedì sarà il turno della Puglia. Sul resto del centro-sud e Sicilia lunedì si toccheranno ancora i +30/32°C con picchi di +33°C, mentre martedì sulla sicilia orientale sono attesi valori prossimi ai +35°C. Lungo le coste le temperature risulteranno meno elevate, grazie all’effetto mitigatrice delle brezze.

Anticiclone in graduale cedimento ad inizio settimana

Il promontorio anticiclonico mostrerà i primi sintomi di cedimento già nel corso della giornata di lunedì 23 maggio. L’abbassamento del flusso umido perturbato determinerà l’intrusione di masse d’aria più umide a nord del Po con acquazzoni e temporali attesi su Alpi e Prealpi in parziale sconfinamenti al Triveneto. Le temperature inizieranno a perdere qualche grado ad iniziare dalle regioni di Nordovest, poi nel corso della settimana rischio peggioramento e calo termico anche sul resto d’Italia. Vediamo nella pagina successiva ulteriori dettagli.

Calo termico e rischio forti temporali da martedì a partire dal nord Italia

Un’ansa depressionaria in transito ad inizio settimana sul centro Europa, riuscirà in parte ad interessare anche l’Italia, isolando una goccia fredda nel Mediterraneo centrale. Forti temporali sono attesi da martedì su gran parte del nord Italia, con rischio nubifragi al nordovest e settori a nord del Po. Tra mercoledì e giovedì meteo in peggioramento anche sulla Sardegna e parte del centro. Le temperature subiranno un brusco calo, più sensibile al nord dove rispetto ai valori del weekend si perderanno anche 10-12°C entro mercoledì 25 maggio. L’evoluzione meteo per giorni seguenti appare ancora incerta, complice una traiettoria ancora incerta della goccia fredda in arrivo sul Mediterraneo centrale. Rimanete aggiornati!

