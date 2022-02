METEO – FORTI VENTI con raffiche fino a 100 km/h attesi in ITALIA ad avvio settimana; i dettagli

Meteo in peggioramento sull’Italia ad inizio settimana

Meteo Italia – Fase meteorologica più dinamica sull’Europa, attraversata da profonde ciclogenesi con venti di tempesta che nelle ultime ore hanno causato anche delle vittime nel Regno Unito. Lo spostamento verso il vicino Atlantico dell’anticiclone delle Azzorre ha infatti favorito un abbassamento del flusso perturbato, con frequenti oscillazioni del getto. Una saccatura è in discesa dal nord Europa per l’avvio della prossima settimana, portando un rapido peggioramento del tempo anche sul nostro Paese.

Piogge, temporali e neve da nord verso sud

Meteo – Il fronte freddo collegato con la saccatura in discesa dal nord Europa, transiterà rapidamente sull’Italia tra lunedì e martedì, portando un peggioramento del tempo, specie sui settori Peninsulari. La giornata di lunedì si aprirà con molte nubi al nord e sulle regioni tirreniche, con associate le prime deboli precipitazioni su alta Toscana, Friuli e tra basso Lazio e Campania. Nevicate addossate alle Alpi di confine. Nel corso del pomeriggio il fronte perturbato scivolerà rapidamente dalle regioni di nordest verso quelle centrali: acquazzoni e temporali accompagneranno il fronte instabile, con quota neve attesa in rapido calo. Ancora deboli fenomeni su Campania e localmente Calabria tirrenica. Nel corso della serata il fronte freddo scivolerà tra Lazio ed Abruzzo, raggiungendo entro la fine del giorno anche Campania, Molise e nord della Puglia con acquazzoni e temporali irregolari. Piogge deboli in addossamento sulla Calabria tirrenica. Nottetempo peggiora anche sul resto del sud, mentre i cieli volgeranno verso il sereno al centro-nord e Sardegna. Nevicate lungo l’Appennino, con fiocchi dalla sera fin sotto i 1000 metri.

Forti venti, raffiche fino a 100 km/h

Forti venti – Non solo piogge, temporali e neve in Appennino, ma arriveranno anche forti venti su tutto il Paese. Il passaggio del fronte freddo tra i Balcani e l’Italia, favorirà la formazione di una bassa pressione lungo il mar Adriatico, con valori barici al suolo attorno ai 999/1000 hPa attesi martedì mattina tra Albania e Puglia. Nel contempo ad ovest dell’Italia si espanderà un campo altopressorio con valori barici tra Baleari ed ovest Sardegna attesi attorno ai 1025 hPa. Gradiente barico orizzontale quindi decisamente accentuato, attivando forti venti settentrionali sul nostro Paese. Lunedì 21 febbraio forti venti di Maestrale sferzeranno la Sardegna con raffiche attese sui settori orientali fino ai 100-120 km/h! Venti da nord-nordovest anche sulle regioni settentrionali con raffiche fino agli 80 km/h su Piemonte, Lombardia ed Arco Alpino; correnti da ovest-nordovest in arrivo anche sul resto del Paese, con raffiche mediamente attorno ai 50 km/h, ma con punte fino a 70-90 km/h su Sicilia ed Appennino centro-meridionale. Martedì l’approfondimento della ciclogenesi sul basso Adriatico, determinerà un’ulteriore accentuazione dei venti settentrionali con raffiche che sulle regioni meridionali potranno toccare i 100 km/h con picchi localmente fino a 110-120 km/h. Graduale attenuazione dei venti da mercoledì, fatta eccezione per Salento e settori ionici dove insisteranno fino alla giornata di giovedì.