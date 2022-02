METEO – Forti venti e MAREGGIATE colpiscono la Puglia: SCHIUMA dal mare invade le strade a Mola di Bari

Italia sotto il dominio dell’alta pressione ma ancora forti venti al sud

Rapidissimo passaggio instabile nelle scorse ore segnatamente al centro-sud Italia dove si sono verificati rovesci anche temporaleschi e occasionali grandinate, accompagnate da forti venti. Se al centro e al sud (non ovunque) si è verificato un rapido passaggio piovoso, continua la siccità al nord Italia dove in alcune zone non piove da oltre 2 mesi. Novità potrebbero arrivare nel corso del fine settimana, quando una perturbazione nord atlantica finalmente potrebbe portare qualche debole pioggia anche al nord. Nel frattempo, all’estremo sud si sentono ancora gli effetti della recente perturbazione: forti venti ancora in atto nel sud della Puglia, specie in Salento dove non sono mancati danni. Leggi anche: Si riattiva l’atlantico nel fine settimana? Ultimi aggiornamenti

Forte vento in tutta Italia e numerosi danni

Ad aggravare ulteriormente la siccità sono stati anche i forti venti che hanno soffiato al settentrione, estremamente secchi e in questi casi poco utili per il terreno. Il merito delle fortissime raffiche è stato comunque l’abbattimento dell’inquinamento e una pulizia dell’aria anche nelle grandi città. A tali venti sono stati accompagnati temperature estremamente alte, fin verso i 20 gradi anche in Pianura Padana. Particolarmente colpito dalle fortissime raffiche di vento è stato il milanese e gran parte della Lombardia con crolli, momenti di paura, danni e purtroppo anche alcuni feriti gravi. La giornata di ieri ha visto l’Italia accomunata da queste fortissime raffiche di vento che hanno superato i 100 km/h in diverse zone, da nord a sud. La causa è stata una perturbazione diretta verso i Balcani che impattando parzialmente verso le Alpi ha prodotto intensi venti di favonio al settentrione. Il fronte è stato molto rapido e in termini di fenomeni ha interessato solo parte del centro (esclusa la Toscana) e il sud dove si sono avute raffiche fin verso i 100 km/h anche tra barese e brindisino. Venti che nel corso della serata di ieri hanno ruotato da settentrione e tuttora stanno insistendo nel Salento. Leggi anche: Attenzione, rapida perturbazione nel fine settimana con ritorno delle piogge anche al nord

Mareggiata, schiuma invade le strade a Mola di Bari

Forte maltempo nelle ultime ore anche in Puglia dove brevi ma intensi temporali si sono abbattuti soprattutto tra foggiano (Torremaggiore), barese e leccese. Inoltre, i forti venti hanno favorito anche delle mareggiate che hanno invaso anche strade. Il particolare ma non troppo raro fenomeno, si è verificato nel barese, a Mola di Bari, dove le strade sono state completamente imbiancate tanto che a un occhio poco attento poteva sembrare anche neve. E invece è schiuma, bianchissima, che oggi, martedì 8 febbraio 2022, ha invaso tutte le aree a ridosso del mare. Come si legge su bari.repubblica.it, anche il sindaco del comune barese, Giuseppe Colonna (che ha pubblicato lanche le foto sulla propria pagina Facebook), ha parlato di quanto accaduto, affermando e ricordando che il fenomeno è del tutto normale in giornate particolarmente ventose. Leggi anche: Meteo, prospettive invernali pessime. Anticiclone e siccità almeno fino a metà febbraio. I dettagli

CONTINUA A LEGGERE