METEO – Fronte di MALTEMPO in arrivo in ITALIA, scatta l’ALLERTA della Protezione Civile, ecco le ZONE COLPITE

In serata ancora maltempo sull’Italia

Non si arresta questa prolungata fase di instabilità che ha ripreso qualche giorno fa (con appena 24 ore di pausa) sulla nostra Penisola. Anche questa settimana sta infatti trascorrendo in maniera instabile, con piogge e temporali che hanno provocato anche qualche danno. Nella giornata odierna invece i rovesci sono stati piuttosto isolati e blandi e anche nelle prossime ore colpiranno solo specifici settori dell’Italia (scopri quali).

Domani ancora piogge e temporali

A partire già dalle primissime ore della notte di domani sabato 6 novembre un fronte di maltempo si originerà a partire dal meridione iniziando a colpire parzialmente Sicilia e Calabria. Successivamente transiterà verso nord colpendo in maniera più diffusa il resto delle regioni meridionali e successivamente anche di quelle centrali, dove i fenomeni localmente potrebbero assumere carattere intenso (specie in Sardegna e nel Lazio). Rovesci isolati attesi anche in Emilia-Romagna e sulle zone litoranee dell’alto versante adriatico e ad esse adiacenti. Più stabile invece sulle regioni nordoccidentali. PER TUTTI I DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DELLA VOSTRA CITTA’, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.

Ecco il bollettino della Protezione Civile

Riassunto brevemente il quadro meteorologico attuale e delle prossime ore, vi riportiamo il bollettino di vigilanza meteorologica emesso oggi dalla Protezione Civile e valido per domani: Precipitazioni: da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Toscana centro-meridionale, Lazio, settori occidentali di Abruzzo e Molise e settori orientali della Sardegna, con quantitativi cumulati generalmente moderati; sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sui restanti settori di Sardegna, Abruzzo e Molise e su Umbria, Marche e Campania centro-settentrionale, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati; da isolate a sparse, localmente anche a carattere di rovescio, sui restanti settori di Toscana e Campania e su Appennino emiliano, Romagna, Puglia, Basilicata, Calabria centro-settentrionale e Sicilia centro-occidentale, con quantitativi cumulati deboli. Visibilità: nessun fenomeno significativo. Temperature: nessun fenomeno significativo. Venti: forti settentrionali su basso Piemonte e Liguria, con raffiche di burrasca sui rilievi e sui capi esposti del Centro-Ponente ligure; forti nord-orientali su settori costieri del Friuli Venezia Giulia, Toscana, Sardegna centro-settentrionale, crinali dell’Appennino settentrionale e umbro-marchigiano e localmente su Lazio e Campania settentrionale, con raffiche di burrasca su coste e arcipelago della Toscana, sui citati settori appenninici e sulle coste della Sardegna settentrionale; tendenti a forti sud-orientali su Sicilia e basso versante tirrenico; da forti a burrasca dai quadranti meridionali sull’Appennino meridionale e sui rilievi della Sicilia. Mari: molto mosso il Mar Ligure, fino ad agitato nel settore di Ponente al largo; molto mosso il Mar di Sardegna, tendente ad agitato a ridosso delle Bocche di Bonifacio; molto mossi il Canale di Sardegna, lo Stretto di Sicilia, il Tirreno, l’Adriatico settentrionale e lo Ionio a ridosso delle coste siciliane. Fonte: Sito del Dipartimento della Protezione Civile – Presidenza del Consiglio dei Ministri.

