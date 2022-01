METEO – Fronte di MALTEMPO in spostamento verso sud, scatta l’ALLERTA della Protezione Civile, ecco dove

Serata di maltempo per l’Italia

A seguito di una giornata in cui i rovesci sono stati perlopiù isolati sui settori centrali del Paese (fatta eccezione per le residue piogge della notte al nordest ed Emilia Romagna), la serata corrente si preannuncia di maltempo per lo stivale, con l’ingresso di altre precipitazioni soprattutto verso l’Abruzzo, dove la quota neve si attesterà peraltro intorno agli 800/1.000 metri, specie su settore appenninico. Tuttavia l’instabilità abbraccerà anche altre zone del Paese (scopri quali).

Domani ancora maltempo al sud

Il fronte instabile di natura polare marittima si sposterà nella giornata di domani venerdì 7 gennaio al sud, con precipitazioni che si concentreranno soprattutto sul versante jonico dello stivale. I rovesci assumeranno carattere perlopiù sparso e risulteranno mediamente moderati. Sarà invece questa volta relativamente più stabile sulle regioni centro-settentrionali, dove saranno inoltre possibili persino delle schiarite. PER I DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DELLA VOSTRA CITTA’, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.

Ecco il bollettino della Protezione Civile

Riassunto brevemente il quadro meteorologico attuale e delle prossime ore, vi riportiamo il bollettino di vigilanza meteorologica emesso oggi dalla Protezione Civile e valido per domani: Precipitazioni: sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Puglia centro-meridionale, Calabria ionica e meridionale, Basilicata ionica e Sicilia centro-orientale, con quantitativi cumulati da deboli a moderati, specie su Puglia meridionale, Calabria ionicia centro-settentrionale e Sicilia orientale; isolate, anche a carattere di rovescio o temporale, su Sardegna orientale, settori costieri di Abruzzo e Molise, resto di Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia, con quantitativi cumulati generalmente deboli. Visibilità: nessun fenomeno significativo. Temperature: minime in sensibile diminuzione al Nord, marcata sul Triveneto; massime in locale sensibile diminuzione al Sud. Possibili gelate al primo mattino al Nord. Venti: inizialmente forti nord-orientali sui settori costieri di Toscana e Lazio setentrionale, in attenuazione; forti settentrionali sulla Sardegna, tendenti a disporsi da nord-ovest e a rinforzare. Mari: da agitati a molto agitati Mare e Canale di Sardegna; localmente molto mossi i bacini settentrionali, con moto ondoso in attenuazione; tendenti a localmente molto mossi i bacini centro-meridionali. Fonte: Sito del Dipartimento della Protezione Civile – Presidenza del Consiglio dei Ministri.

CONTINUA A LEGGERE.