METEO – Fronte FREDDO in arrivo nei prossimi giorni porta PIOGGE, TEMPORALI ed un generale CALO TERMICO

Verso un cambio di circolazione

Buongiorno cari lettori del Centro Meteo Italiano! Il promontorio africano è in fase di cedimento sul Mediterraneo centrale, mentre l’anticiclone delle Azzorre continua la sua risalita verso il nord Atlantico. Questo sbilanciamento dei massimi di pressione verso l’Atlantico fa si che la Penisola Italiana si vada a trovare sul bordo orientale dell’alta pressione, con conseguente cambio di circolazione, passando dall’aria calda africana a quella più fresca di natura nord atlantica. Cambio di circolazione che inizia a partire dalla giornata odierna, con prime evidenze al Nord dove le massime si manterranno al di sotto di 33°C-35°C. Cambio di circolazione che porterà anche un aumento dell’umidità e maggiore instabilità pomeridiana.

Prime piogge e temporali in arrivo domani

Il cedimento del promontorio africano africano lascia lo spazio ad una saccatura depressionaria in discesa dal Mare del Nord. Nella giornata di domani avremo delle piogge sparse già nel pomeriggio sia al Nord-Est che sulle regioni centrali. In serata il fronte freddo raggiungerà le regioni nord-orientali portando piogge sparse con acquazzoni e temporali su Triveneto ed Emilia Romagna. Nel corso della notte attraverserà le regioni centrali formando una linea temporalesca in discesa da nord verso sud e portando rovesci e temporali sparsi su tutto il Centro, anche di forte intensità con locali grandinate specie sulle regioni adriatiche. Al seguito del fronte freddo farà ingresso aria più fresca che comincerà a portare un sostanziale calo termico soprattutto al Centro-Nord

Venerdì con saccatura in affondo sul Sud Italia

Nella giornata di venerdì la saccatura depressionaria continuerà a scivolare verso sud affondando sulle regioni meridionali con una goccia fredda la quale raggiungerà lo Ionio entro la serata. Venerdì si avrà forte maltempo sulle regioni meridionali peninsulari con acquazzoni e temporali sparsi. Possibili fenomeni anche molto intensi con grandinate e rischio di nubifragi soprattutto sulle regioni Ioniche. Più stabile invece sulle Isole Maggiori, anche se qualche fenomeno riuscirà ad interessare la Sicilia orientale. Temperature in deciso calo su tutta l’Italia, con massime che su molte regioni saranno inferiori ai 30°C. Solo localmente al Nord-Ovest e tra Sardegna e Sicilia si potrà arrivare sui 32°C-34°C, ma comunque ovunque al di sotto dei 35°C.

CONTINUA A LEGGERE.

Weekend fresco ma con tempo in miglioramento

La saccatura depressionaria dopo aver raggiunto il Sud Italia nella giornata di venerdì, si allontanerà verso levante. Secondo weekend di luglio che vedrà un vasto promontorio anticiclonico di matrice afro-azzorriana esteso tra Atlantico, Europa occidentale e Mediterraneo occidentale, con asse dal Marocco fino alle Isole Britanniche e con la Penisola Italiana ancora sul bordo orientale dell’alta pressione. Fine settimana settimana con condizioni meteo quindi in miglioramento in Italia grazie all’allontanamento delle saccatura, ma con clima ancora fresco grazie alle correnti nord-occidentali. Possibile solo qualche fenomeno residuo al Sud nella giornata di sabato. Trattandosi di una tendenza seguite come sempre tutti i prossimi editoriali meteo.

Non dimenticate di iscrivervi al nostro canale Youtube!

Seguite, come sempre, tutti i prossimi aggiornamenti sull’evoluzione della situazione meteo sull’Italia per le prossime ore e i prossimi giorni sia sul nostro sito che sul nostro canale Youtube, dove vi invitiamo ad iscrivervi.