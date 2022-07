METEO – FLUSSO PERTURBATO in transito porterà MALTEMPO in ITALIA: scatta l’ALLERTA della Protezione Civile, ecco dove

Serata perlopiù stabile, peggioramento su alcune aree del nord

A seguito di un pomeriggio che ha visto susseguirsi condizioni meteo perturbate sui settori più interni dello stivale e in particolare sulle aree montuose, in serata le condizioni atmosferica stanno progredendo verso un miglioramento, con la graduale cessazione dei fenomeni. Tuttavia un nuovo peggioramento non è escluso interessare alcune zone del nord nella seconda parte di serata, in particolare l’alta Lombardia e al confine con il Trentino Alto Adige, dove sono attesi rovesci e occasionali temporali che verranno eventualmente accompagnati da un calo delle temperature. Altrove il clima si manterrà pienamente estivo.

Domani ancora maltempo sull’Italia

L’infiltrazione di correnti più umide, fresche e instabili provenienti dal settore balcanico provocheranno maltempo su alcune zone del Paese nella giornata di domani mercoledì 6 luglio. In particolare piogge e temporali potrebbero formarsi in particolare nel pomeriggio lungo tutta la dorsale appenninica e sulle Alpi nordorientali, con possibili sconfinamenti fin sulle aree meno interne (ma appaiono comunque difficili sulle aree costiere). In nottata fronte instabile potrebbe interessare Lombardia orientale, Veneto e Romagna, con rovesci anche in Trentino Alto Adige. Le condizioni meteo si manterranno invece più stabili altrove.

Ecco il bollettino della Protezione Civile

Riassunto brevemente il quadro meteorologico attuale e delle prossime ore, vi riportiamo il bollettino di vigilanza meteorologica emesso oggi dalla Protezione Civile e valido per domani (fonte: Sito del Dipartimento della Protezione Civile – Presidenza del Consiglio dei Ministri): Precipitazioni: sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, su settori prealpini e di pianura di Veneto e Friuli Venezia Giulia, Lombardia orientale, Emilia-Romagna, Appennino toscano, con quantitativi cumulati da deboli a moderati; isolate, a carattere di rovescio o temporale, sul resto di Triveneto e Lombardia, Alpi del Piemonte, Liguria, Marche, settori oriental di iUmbria e Lazio, Abruzzo, Molise, settori interni di Campania, Basilicata e Puglia centro-settentrionale, con quantitativi cumulati deboli. Visibilità: nessun fenomeno significativo. Temperature: massime in sensibile calo sui settori adriatici centro-meridionali, con valori ancora elevati sulle regioni tirreniche centrali ed al Meridione, localmente molto elevati sulla Sicilia. Venti: nessun fenomeno significativo. Mari: nessun fenomeno significativo.

Allerta gialla, ecco dove

Sulla base di quanto scritto all’interno del bollettino che vi abbiamo riportato, il Dipartimento di Protezione Civile ha valutato queste allerte per domani: Per la giornata di domani, Mercoledì 6 luglio 2022:

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA GIALLA:

Abruzzo: Marsica, Bacino Alto del Sangro, Bacino del Pescara, Bacino dell’Aterno, Bacino Basso del Sangro, Bacini Tordino Vomano

Basilicata: Basi-B, Basi-A1

Emilia Romagna: Costa ferrarese, Pianura ferrarese di Po e Po di volano, Montagna emiliana centrale, Pianura piacentino-parmense, Bassa collina piacentino-parmense, Montagna piacentino-parmense, Collina emiliana centrale, Pianura modenese di Secchia e Panaro, Pianura reggiana di Enza e Crostolo, Alta collina piacentino-parmense, Pianura bolognese di Reno e suoi affluenti, Collina bolognese, Montagna bolognese, Costa romagnola, Bassa collina e pianura romagnola, Alta collina romagnola, Pianura reggiana di Po, Montagna romagnola

Toscana: Mugello-Val di Sieve, Reno, Serchio-Garfagnana-Lima, Ombrone Gr-Medio, Ombrone Gr-Alto, Romagna-Toscana, Arno-Casentino, Lunigiana, Valdelsa-Valdera, Valdarno Inf., Bisenzio e Ombrone Pt, Arno-Firenze, Arno-Valdarno Sup., Valdichiana, Etruria, Fiora e Albegna, Valtiberina, Serchio-Lucca

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA GIALLA:

Abruzzo: Marsica, Bacino Alto del Sangro, Bacino del Pescara, Bacino dell’Aterno, Bacino Basso del Sangro, Bacini Tordino Vomano.

