METEO – FRONTE FREDDO in arrivo nel WEEKEND porta TEMPORALI e CROLLO TERMICO e possibile prima NEVE sulle Alpi

Salve e ben ritrovati cari amici del Centro Meteo Italiano! L’attuale situazione sinottica mostra l’anticiclone delle Azzorre oramai elevato da giorni sull’Atlantico settentrionale e posizionato tra le Isole Britanniche e l’Islanda. Questo favorisce la discesa di correnti retrograde fresche e instabili dalla Scandinavia verso la Penisola Italiana. Infatti una saccatura di aria fresca sta interessando da inizio settimana la nostra Penisola, portando instabilità atmosferica con piogge e temporali.

Acquazzoni e temporali attesi al centro-sud tra oggi e domani

Come abbiamo appena detto, la saccatura di aria fresca che dall’Europa orientale si estende fino al Mediterraneo continuerà ad interessare l’Italia fino alla giornata di domani, scivolando lentamente verso sud-est. Nella giornata odierna rovesci e temporali sono attesi nelle zone interne del Centro-Sud e fino sulla costa in Puglia. Temporali pomeridiani attesi anche sui rilievi alpini e prealpini, ma senza fenomeni particolarmente intensi. Anche nella giornata di domani avremo ancora piogge e temporali al Centro-Sud ed anche sulla Sicilia, con temporali molto intensi attesi sulla Puglia meridionale. Al Nord le precipitazioni sono attese specie sulle regioni di Nord-Est.

Evoluzione sinottica per il weekend

Ultimi aggiornamenti dei principali modelli matematici che mostrano per i giorni del weekend l’anticiclone azzorriano ancora posizionato sull’Atlantico settentrionale, in modo da bloccare i flussi zonali e favorire la discesa di correnti retrograde. Infatti la vasta area depressionaria colma di aria fredda presente sulla Scandinavia scenderà verso sud-ovest fino a raggiungere l’Europa centrale ed anche l’Italia, interessandola attraverso il transito di un fronte freddo. Andiamo dunque a vedere quali saranno le conseguenze meteo per il nostro Paese.

