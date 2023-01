Meteo – Fronte instabile in arrivo sull’Italia, piogge e neve attese tra stasera e la giornata di domani

Giornata piuttosto stabile ma con cavetto d’onda in avvicinamento

Buongiorno e ben ritrovati cari amici del Centro Meteo Italiano. Attuale situazione sinottica che vede la circolazione depressionaria colpevole del maltempo dei giorni scorsi oramai tra Balcani e Turchia, mentre un campo si alta pressione si trova esteso tra Atlantico e Mediterraneo centro-occidentale. Questo porta tempo stabile sull’Italia nella giornata odierna, con cieli per lo più soleggiati specie al Centro-Sud e clima piuttosto fresco. Ma un piccolo cavetto d’onda, attualmente sull’Europa occidentale, si avvicina rapidamente alla Penisola Italiana, portando già nel pomeriggio qualche nevicata sulle Alpi centro-occidentali.

Fronte instabile in transito sull’Italia tra stasera e domani

Come appena anticipato, un piccolo cavetto d’onda è in avvicinamento alla Penisola Italiana e tra la serata odierna e la giornata di domani attraverserà rapidamente l’Italia da nord-ovest verso sud-est. In serata precipitazioni in arrivo tra regioni di Nord-Est ed Emilia Romagna, con nevicate anche a quote piuttosto basse sulle Alpi orientali e a quote medie sull’Appennino emiliano-romagnolo. Nella notte il fronte instabile raggiungerà le regioni centrali portando piogge da isolate a sparse e deboli nevicate sull’Appennino centrale. Nella giornata di domani i fenomeni si sposteranno sul Sud Italia, con precipitazioni anche intense tra Campania, Calabria e Sicilia orientale.

Maggiore stabilità per il weekend con la rimonta dell’alta pressione

Gli ultimi aggiornamenti dei principali modelli confermano la rimonta dell’alta pressione sul Mediterraneo per gli ultimi giorni della settimana. Questo porterebbe un weekend piuttosto stabile sull’Italia e con temperature di nuovo sopra la media grazie alla risalita di aria più mite. Possibile qualche disturbo al Sud per il transito sui Balcani di un blando fronte instabile. La stabilità sembrerebbe comunque destinata a durare poco.

Affondo perturbato con aria più fredda e neve abbondante sia per il modello GFS che per ECMWF

Ultimi aggiornamenti dei modelli che confermano all’inizio della prossima settimana un anticiclone di blocco sull’Atlantico. Parte del vortice polare potrebbe così spostarsi verso l’Europa e da qui inviare più facilmente impulsi perturbati verso le latitudini più basse. E’ soprattutto il modello europeo ECMWF che mostra per la prossima settimana maltempo invernale a più riprese con neve soprattutto in montagna anche abbondante.

