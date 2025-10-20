Meteo – Fronte perturbato in discesa con possibilità di nubifragi sull’Italia: ecco i dettagli

Quadro instabile e in peggioramento

Sulla nostra Penisola le condizioni meteo appaiono quest’oggi in netto peggioramento rispetto a quanto osservato nel corso dei giorni passati, con piogge e temporali in ingresso questa volta sui settori nordoccidentali e in espansione sul resto del nord. I fenomeni, localmente, risultano anche intensi, mentre sulle rimanenti aree del Paese il tempo appare relativamente più stabile e asciutto. Le temperature registrano una diminuzione rispetto ai valori delle precedenti 24 ore nelle aree coinvolte dal maltempo.

Maltempo in espansione nelle prossime ore

Il maltempo subirà tuttavia un’ulteriore espansione nel corso delle prossime ore, grazie all’ulteriore affondo di una saccatura depressionaria di origine atlantica nel cuore del Mediterraneo. Piogge e temporali potranno raggiungere anche la Toscana, mentre i primi fenomeni blandi e isolati sono attesi anche nel Lazio. Le temperature, in questo contesto, confermeranno una diminuzione rispetto ai valori registrati nelle precedenti 24 ore nelle aree coinvolte dal maltempo.

Fronte perturbato in discesa nei prossimi giorni

I prossimi giorni saranno contrassegnati dal passaggio di questo fronte di maltempo in procinto di attraversare tutta l’Italia entro la giornata di mercoledì 22 ottobre. Piogge e temporali localmente anche intensi continueranno a sferzare in alcune zone della Penisola già dalla prossima notte, con possibili locali nubifragi tra Toscana e Liguria. L’instabilità avvolgerà tutti i settori del Paese da nord a sud, in forma perlopiù sparsa e con fenomeni principalmente concentrati lungo il versante tirrenico.

L’Autunno si sblocca?

Fino a questo momento il mese di ottobre ha visto la netta predominanza dell’Alta pressione di matrice azzorriana sul Mediterraneo centro-occidentale, spesso insidiato dalle più fresche correnti provenienti da est che hanno quantomeno contenuto le temperature nella media di riferimento o, alcune volte, addirittura al di sotto. Un mese che, quindi, per quanto non così mite, è risultato comunque piuttosto secco: l’autunno ha ora la possibilità di sbloccarsi, vedremo nei prossimi editoriali se lo farà per un periodo prolungato di tempo. Vi invitiamo pertanto a seguire i prossimi aggiornamenti sul nostro sito.

