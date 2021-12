METEO – GELATE anche in PIANURA con valori di quasi -10°C la scorsa notte, ecco dove

Meteo invernale sull’Italia

Le condizioni meteo si mantengono invernali in questa giornata di domenica. Seguitano infatti a transitare sul nostro Paese fredde correnti dal nord Europa, responsabili delle nevicate che hanno interessato negli ultimi giorni le regioni settentrionali e che in questo weekend si sono trasferite sui settori montuosi del centro-sud. Le temperature hanno subito una diffusa flessione, con valori notturni che sono scesi al di sotto dello zero al nord e zone intere del centro. L’anticiclone, tuttavia, è pronto ad abbracciare l’Italia, portando una prossima settimana all’insegna del bel tempo.

Temperature minime sottozero al nord e parte del centro, fino a -10°C in Piemonte!

Meteo Italia – Durante la scorsa notte la colonnina di mercurio si è portata al di sotto dello zero su parte del Paese. I cieli sereni ed i venti in attenuazione hanno favorito un deciso raffreddamento nei bassi strati, con gelate estese sulla Pianura Padana; valori minimi mediamente compresi tra i -1/-2°C dei settori costieri di Veneto, Friuli e Romagna ed i -4/-6°C tra Emilia occidentale e settori meridionali di Lombardia e Piemonte. La neve caduta nei giorni scorsi ha favorito, laddove ancora presente, picchi di -10°C, grazie all’effetto albedo. In particolare nell’astigiano spiccano i -9.4°C di Castell’Alfero, -8.1°C di San Damiano Borbore, -7.6°C di Nizza Monferrato ed i -6.5°C di Asti. Nel torinese sono stati raggiunti i -8.7°C a Carmagnola ed i -7.5°C a Santena Banna, nell’alessandrino spiccano i -9.6°C di Pontecurone, i -9.1°C di Sezzadio ed i -7.2°C di Alessandria, mentre nel cuneese i -9,1°C di Villanova Solaro. In Lombardia tra i valori più bassi ritroviamo i -5.9°C di Sant’Eusebio di Fortunago, mentre in Emilia spiccano i -9.6°C di Castel San Giovanni. Raggiunti valori di -2°C anche nel centro città di Torino e Milano, ma con valori fino a -4°C nelle aree più periferiche. Per quanto riguarda il centro Italia è la Toscana ad essere andata sottozero, con valori anche di -3/-4°C in provincia di Firenze, Arezzo e Pistoia, mentre sugli altopiani abruzzesi sono stati toccati i -12/-13°C.

Prossimi giorni ancora a rischio gelate al nord e parte del centro

Nel corso dei prossimi giorni rimarrà elevato il rischio gelate sulla Pianura Padana, con temperature che potranno ancora scendere al di sotto dei -5°C tra Piemonte, Emilia occidentale e pavese. I cieli stellati nottetempo ed un deciso aumento del campo barico favoriranno infatti condizioni inversionali con estese gelate sulla Pianura Padana. Temperature minime che potranno scendere al di sotto delle zero anche nelle valli e pianure interne del centro. I valori massimi subiranno invece un aumento, per un maggior soleggiamento dovuto all’arrivo dell’anticiclone.