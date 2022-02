METEO – Generale STABILITA’ sull’ITALIA con TEMPERATURE oltre la media di riferimento grazie all’ALTA PRESSIONE, i dettagli

Stabilità generica sull’Italia, ma in un contesto di cieli non così limpidi

Assistiamo nel corso della giornata odierna a condizioni meteo di generale stabilità sulla nostra Penisola, grazie alla persistenza e alla predominanza di un campo di Alta pressione di natura azzorriana. Tuttavia, tali condizioni di stabilità si inseriscono all’interno di un contesto che le immagini satellitari testimoniano essere caratterizzato dalla presenza di irregolari disturbi nuvolosi, a cui non vengono quindi associati fenomeni rilevanti. A cosa si deve questa particolarità allora?

Flusso perturbato oltralpe favorisce l’ingresso di correnti umide nel Mediterraneo

Un flusso perturbato dominato da una saccatura di origine polare marittima insiste oltralpe e determina lo scorrimento di correnti umide all'interno del bacino del Mediterraneo, trovando tuttavia un muro anticiclonico a protezione della nostra Penisola. Ciò è però responsabile del transito dei suddetti disturbi nuvolosi e non solo, anche di un richiamo di correnti miti che portano in Italia temperature oltre la media del periodo, con picchi fino a +20°C nel palermitano.

Stabilità insisterà nelle prossime ore, caratterizzando la prima parte del weekend

Tale situazione non sembra destinata a subire grossi scossoni nelle prossime ore, quantomeno da un punto di vista sinottico, come mostrano anche le proiezioni modellistiche dei principali centri di calcolo. Pertanto, anche la serata odierna sarà contrassegnata sì dal passaggio di nuvolosità irregolare, ma con le condizioni meteo che si manterranno stabili sostanzialmente ovunque, fatto salvo per qualche rapido, localizzato ed iniquo rovescio lungo la fascia litoranea del Paese, in particolare quella dei settori centrali e della Campania. Prima parte di weekend trascorrerà quindi con stabilità, si può dire la stessa cosa della seconda?

