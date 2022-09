METEO GENOVA – Ampie SCHIARITE preludono ad una fase di BEL TEMPO con CALO TERMICO: le previsioni

Graduale miglioramento in atto sull’Italia, calo termico

A seguito del maltempo che nel corso della notte e della mattina ha interessato principalmente il nordest e il basso versante tirrenico (fatta eccezione per la Sicilia), non mancando comunque di coinvolgere qualche altro settore del Paese, le condizioni meteo appaiono in graduale miglioramento sullo stivale, con il progressivo esaurimento della fenomenologia. Le temperature appaiono in forte calo al nord (Genova compresa, come vedremo) e parte del centro, mentre al sud il clima appare ancora tardo-estivo.

Previsioni meteo Genova oggi

Nonostante una prima metà di giornata particolarmente cupa, specie al mattino, le condizioni meteo sono rimaste relativamente stabili e asciutte, con assenza di fenomeni rilevanti. Dal pomeriggio ampie schiarite si sono levate a Genova contemporaneamente ad un calo delle temperature, grazie all’ingresso di correnti si più secche, ma anche più fresche. Cieli sereni anche in serata sul capoluogo ligure, con stabilità così come in tutta Italia. Le temperature risultano quest’oggi comprese tra i +19°C di minima e i +25°C di massima circa.

Domani bel tempo e ulteriore calo delle temperature

Nella giornata di domani domenica 18 settembre il persistente afflusso di correnti più fresche e instabili all’interno del bacino del Mediterraneo centrale non sortirà alcun effetto dal punto di vista meteorologico a Genova, dove le condizioni atmosferiche si manterranno di conseguenza visibilmente stabili e asciutte, con cieli sereni. Qualche novità si riporterà ancora, tuttavia, sul fronte termico, con le temperature attese in ulteriore calo sia nei valori minimi che, soprattutto, in quelli massimi.

Nessuna novità in arrivo ad inizio settimana

Nessuna variazione significativa è prevista sul fronte sinottico per l’inizio della prossima settimana e pertanto anche la giornata di lunedì 19 settembre sarà caratterizzata a Genova dalla stabilità. Nella prima parte tuttavia, e fino al mattino, cieli poco o parzialmente nuvolosi potranno interessare il capoluogo ligure, con nuove schiarite a seguire. Nessuna novità, questa volta, nemmeno sul fronte delle temperature, previste pressappoco stazionarie o in lieve aumento nei valori minimi, rispetto alle precedenti 24 ore, con clima comunque tutt’altro che estivo.

