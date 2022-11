Meteo Genova – Breve fase di bel tempo, poi nubi in aumento, ma senza piogge: ecco le previsioni

Maltempo al sud Italia, meglio al centro-nord e a Genova

La giornata odierna è stata ed è tutt’ora caratterizzata da forti piogge e temporali che imperversano fin dalle prime ore della notte soprattutto sul versante jonico della Calabria. Maltempo ha comunque interessato buona parte del meridione e coinvolto anche la Sardegna tirrenica e il medio versante adriatico, con il medio Tirreno e le regioni settentrionali ai margini, Genova compresa come vedremo. Le temperature si attestano su valori più o meno in linea con la media del periodo se non lievemente inferiori.

Previsioni meteo Genova oggi

Ampie schiarite hanno seguito una notte irregolarmente nuvolosa a Genova, con cieli che sono apparsi praticamente sereni a partire dal mattino e condizioni meteo che si sono rivelate fin qui relativamente stabili e asciutte. In serata tale situazione si protrarrà senza grosse variazioni, mentre il maltempo continuerà ad insistere in alcune aree del meridione. Le temperature, inoltre, risultano quest’oggi comprese tra i +6°C di minima e una massima prossima ai +10°C sul capoluogo ligure.

Domani bel tempo sul capoluogo ligure

L’assenza di disturbi nuvolosi riguarderà la città di Genova anche nella giornata di domani giovedì 1° dicembre, coerentemente con un miglioramento previsto anche altrove. Le condizioni meteo pertanto si manterranno visibilmente stabili e asciutte, nonostante il persistente afflusso di correnti più fresche e instabili sul Mediterraneo centrale. Le temperature, infine, non subiranno variazioni significative, risultando al più in lieve calo nei valori massimi.

Nubi in aumento per venerdì, ma con stabilità (ancora) persistente

La giornata di venerdì 2 dicembre sarà invece caratterizzata a Genova da un aumento graduale della nuvolosità, con i cieli che da sereni nelle prime ore della notte risulteranno irregolarmente nuvolosi in serata. Le condizioni meteo tuttavia si manterranno ancora una volta relativamente stabili e asciutte, con temperature che non subiranno variazioni rilevanti, risultando al più in lieve aumento nei valori minimi.

