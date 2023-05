Meteo Genova – Fase instabile in arrivo con piovaschi già in atto in città, ecco le previsioni

Maltempo ancora presente in Italia

Insistono ancora piogge e temporali localmente anche intensi sulla nostra Penisola che, nella fattispecie odierna, si concentrano principalmente lungo il versante jonico di Sicilia e Calabria, sulla Sardegna tirrenica e sulle Alpi e Prealpi piemontesi, con instabilità protagonista anche altrove, ma con rovesci mediamente più moderati. Qualche piovasco ha coinvolto anche Genova, come vedremo. Le temperature, in questo contesto, rimangono ancorate ai valori registrati nei passati giorni.

Previsioni meteo Genova oggi

Piovaschi intermittenti fin dalle prime ore della notte odierna si susseguono a Genova, dove l’accumulo segna un valore comunque decisamente debole e inferiore al millimetro. Qualche ulteriore debole rovescio potrebbe tuttavia riguardare il capoluogo ligure in serata, in un contesto che in Italia sarà perturbato. Le temperature, inoltre, si sono quest’oggi attestate tra i +14°C di minima e i +18°C di massima circa.

Rovesci intermittenti in arrivo per domani, con temperature in aumento

Una circolazione depressionaria resiste nella giornata di domani domenica 21 maggio e porterà ancora instabilità, localmente intensa, sulla nostra Penisola. Qualche rovescio ad intermittenza riguarderà ancora anche Genova, in particolare nella notte e nel pomeriggio, con pause attese negli altri momenti della giornata. Le temperature, in questo contesto, subiranno peraltro un paradossale aumento sia nei valori minimi che, soprattutto, in quelli massimi.

Qualche pioggia sopraggiunge anche per lunedì

Nonostante l’avanzamento di maggiori schiarite nella giornata di lunedì 22 maggio, con cieli che a Genova risulteranno in prevalenza poco o parzialmente nuvolosi, qualche annuvolamento e qualche rovescio potrebbe comunque sopraggiungere sul capoluogo ligure nel pomeriggio. Le temperature, in questo caso, non subiranno significative variazioni, risultando al più in lieve e ulteriore aumento nei valori massimi.

