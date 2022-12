Meteo Genova – Forte maltempo si è abbattuto in città con nuovo peggioramento alle porte: le previsioni

Instabilità protagonista al centro-nord, relativamente più stabile al sud

Nella giornata odierna le condizioni meteo all’interno della nostra Penisola appaiono perturbate soprattutto sulle regioni centro-settentrionali, con qualche rovescio debole che ha interessato le aree più settentrionali della Campania e il Molise. Forte maltempo si è abbattuto soprattutto sull’alto versante tirrenico e a Genova, con neve che è scesa finanche in pianura sul Piemonte e Lombardia occidentale: le temperature appaiono infatti tipicamente invernali al nord, decisamente più miti al centro-sud con valori fino ad oltre +26°C registrati sulla Sicilia tirrenica.

Previsioni meteo Genova oggi

Nuvolosità compatta ha caratterizzato la prima parte della giornata odierna a Genova senza provocare fenomeni rilevanti, come invece è accaduto dal pomeriggio quando hanno fatto ingresso piogge e occasionali temporali a tratti anche intensi sul capoluogo ligure, che hanno scaturito al suolo un accumulo comunque consistente di circa 57 millimetri, ma comunque variabile da quartiere a quartiere. Si prospetta in serata un’attenuazione dei fenomeni con lo spostamento del fronte di maltempo verso est, con temperature che quest’oggi si sono attestate in città tra i +3°C di minima a cui è seguita una massima prossima ai +13°C.

Giornata nuvolosa per domani, con appiattimento dell’escursione termica giornaliera

Nella giornata di domani venerdì 16 dicembre si attende un miglioramento delle condizioni meteo in tutti i settori nordoccidentali, con qualche pioggia che insisterà ancora in altri settori del settentrione, ma non, pertanto, a Genova, dove i cieli si manterranno comunque perlopiù nuvolosi. Le temperature, in questo contesto, appariranno in sensibile aumento nei valori minimi a fronte della diminuzione di quelli massimi, con appiattimento dell’escursione termica giornaliera.

Sabato nuovo possibile maltempo, con temperature in aumento

Contrariamente a un generale miglioramento delle condizioni meteo atteso per l’inizio del prossimo weekend e dunque nella giornata di sabato 17 dicembre, qualche pioggia potrebbe raggiungere Genova nel pomeriggio, in un contesto di cieli comunque variabile durante il giorno. Le temperature, in questo caso, sono attese in aumento sia nei valori minimi che, soprattutto, in quelli massimi grazie alla nuova spinta dell’Anticiclone che porterà correnti più miti.

